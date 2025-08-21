Nishikori saluta il coach Johansson: “Prendiamo strade diverse. Thomas una persona splendida”

di Enrico Picone

Kei Nishikori e Thomas Johansson si separano. L’ex numero 4 ATP ha annunciato sui propri profili social la fine della collaborazione con il campione all’Australian Open 2002 – già coach di Caroline Wozniacki, Maria Sakkari, Filip Krajinovic, David Goffin e Sorana Cirstea – iniziata nel febbraio 2024. L’annuncio arriva in seguito al ritiro del giapponese dallo US Open, dovuto al persistere del problema alla schiena.

Nishikori: “Io e Thomas prenderemo strade diverse”

Questo il messaggio condiviso da Nishikori con i propri fan, a cui promette ulteriori aggiornamenti sui cambiamenti interni al team: “Ciao a tutti! Volevo aggiornarvi sulla mia situazione con il coach. Thomas ed io abbiamo deciso di prendere strade diverse. Ringrazio Thomas non solo per la sua grandiosa conoscenza del tennis, ma anche per essere stato una splendida persona e un ottimo membro del mio team. Vi terrò aggiornati se ci saranno altri cambiamenti nella mia squadra. Grazie per il supporto”.