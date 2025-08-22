Fabio Fognini, futuro concorrente di “Ballando con le stelle”

Dopo l’ultima sfavillante performance del dicembre 2024 a “Ballando con le Stelle” – programma televisivo condotto da Milly Carlucci -, la leggenda del tennis azzurro, Fabio Fognini, annuncia che sarà uno dei concorrenti del reality in onda su Rai 1. Il vincitore del Masters 1000 di Montecarlo ’19, ritiratosi dal professionismo da poco più di un mese, prenderà parte allo show danzante a partire dal prossimo 27 settembre, aggiungendosi al vasto parterre di ballerini.

La presentazione di Fognini al programma condotto da Milly Carlucci è avvenuta sui canali social di “Ballando con le stelle”. Nella clip video il campione ligure palleggia in campo da tennis ma annuncia il suo prossimo impegno: “Ciao a tutti, mi vedete ancora vestito da tennis, perché come ben sapete il tennis è la mia vita. Però quest’anno ho deciso di scendere in pista, sarò presente a Ballando con le stelle. Prometto di metterci tanta passione e allegria, e spero di azzeccare qualche passo. Ragazzi ci vediamo presto”.