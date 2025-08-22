US Open, il programma di domenica 24 agosto: Paolini, sessione serale sull’Armstrong

Lo US Open ha reso ufficiale il programma del Day 1 del torneo 2025, domenica 24 agosto, per quanto riguarda i due campi principali, l’Arthur Ashe e il Louis Armstrong. Non ci sarà in campo Jannik Sinner, che dunque debutterà contro Kopriva lunedì o martedì. C’è invece Jasmine Paolini, a cui è stata riservato il primo match della sessione serale sul Louis Armstrong Stadium, quindi all’una di notte di lunedì 25 agosto in Italia. Ancora da conoscere il nome dell’avversaria, che uscirà dalle qualificazioni. Per quanto riguarda il programma dell’Ashe, questo sarà aperto da Shelton contro un qualificato; poi Sabalenka-Masarova. Sessione serale con Djokovic-Tien e Pegula-Sherif.