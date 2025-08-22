US Open

US Open, il programma di domenica 24 agosto: Paolini, sessione serale sull’Armstrong

Jasmine gioca all’una di notte di lunedì contro una qualificata. Nella notte italiana anche Djokovic

By Gianluca Sartori
1 Min Read
Jasmine Paolini - Cincinnati 2025 (Photo by Kathryn Riley/Wick Photography for Cincinnati Open)

Lo US Open ha reso ufficiale il programma del Day 1 del torneo 2025, domenica 24 agosto, per quanto riguarda i due campi principali, l’Arthur Ashe e il Louis Armstrong. Non ci sarà in campo Jannik Sinner, che dunque debutterà contro Kopriva lunedì o martedì. C’è invece Jasmine Paolini, a cui è stata riservato il primo match della sessione serale sul Louis Armstrong Stadium, quindi all’una di notte di lunedì 25 agosto in Italia. Ancora da conoscere il nome dell’avversaria, che uscirà dalle qualificazioni. Per quanto riguarda il programma dell’Ashe, questo sarà aperto da Shelton contro un qualificato; poi Sabalenka-Masarova. Sessione serale con Djokovic-Tien e Pegula-Sherif.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Giovanni Mpetshi Perricard - Winston Salem 2025 (x @WSOpen)
ATP Winston-Salem: Mpetshi Perricard in semifinale, bene anche Korda. Fucsovics raggiunge un traguardo
ATP
Ekaterina Alexandrova - Monterrey 2025 (x @wta)
WTA Monterrey: Shnaider salva 5 match point e batte Mertens. In semifinale anche Parks, Bouzkova e Alexandrova
WTA
WTA Cleveland: Samsonova va ko contro Cirstea. Ecco le semifinaliste
WTA
US Open, qualificazioni: Passaro e Stefanini al turno decisivo, out Zeppieri
US Open