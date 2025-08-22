US Open, il programma di lunedì 25 agosto: Alcaraz di notte. Sinner esordirà martedì

Jannik Sinner è in ripresa dopo il virus che lo ha costretto al ritiro in finale a Cincinnati e, se si era detto “contento di non giocare domenica”, probabilmente avrà accolto con piacere la programmazione secondo cui non esordirà fino a martedì.

Lunedì, invece, primo turno per Carlos Alcaraz, ultimo match sull’Arthur Ashe Stadium, dopo la sfida tra Venus Williams e Karolina Muchova al via all’una della notte italiana. Per lo spagnolo numero 2 del mondo c’è Reilly Opelka, mai affrontato in precedenza. Ad Aprire il programma sull’Ashe alle 17.30 italiane, Keys-Zarazua seguite da Tiafoe-Nishioka.

Si comincia alle 17 sull’Armstrong con un interessante Krejcikova-Mboko.

Il programma parziale di lunedì 25 agosto: