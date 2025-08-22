US Open, qualificazioni: Passaro e Stefanini al turno decisivo, out Zeppieri

Sono due gli azzurri in gara nel turno decisivo delle qualificazioni dello US Open: Francesco Passaro si giocherà un posto nel main draw maschile, Lucrezia Stefanini in quello femminile. Dopo le eliminazioni di Cinà e Gigante, vediamo come sono andate le gare del secondo turno di quali andate in scena nella serata newyorkese.

F. Passaro b. R. Pacheco Mendez 4-6 7-6 (2) 6-4

Il tennista umbro (oggi 121 ATP) ha ottenuto una vittoria importante in rimonta al termine di una dura battaglia contro il messicano Rodrigo Pacheco Mendez (n. 128 ATP) terminata con il risultato di 4-6 7-6 (2) 6-4 in due ore e 19 minuti di gioco. Il primo set è deciso da un break al terzo gioco, con il messicano che strappa il servizio all’italiano a quindici e porta fino in fondo il vantaggio ottenuto. Nel secondo set Passaro reagisce e fa il break nel sesto gioco per andare 4-2, ma si perde al momento di servire per il parziale e subisce il controbreak nonostante un set point a favore. A quel punto è bravo Francesco a ricompattarsi e vincere il tiebreak 7-2. Nel terzo set, sfruttando l’inerzia favorevole, Passaro ottiene tre palle break nel primo game ma non le sfrutta. Piazza comunque la zampata al termine di un lunghissimo nono game che ha visto Pacheco cedere alla pressione con un doppio fallo e un brutto errore di rovescio, e chiude la partita nel turno di servizio successivo. Al turno decisivo, in questo venerdì intorno alle 19 italiane, ci sarà il portoghese Henrique Rocha: Passaro avrà bisogno di percentuali al servizio superiori (solo 51% di prime palle in campo).

L. Stefanini b. C. Zhao 6-1 6-4

Dopo aver superato Vitalia Diatchenko, Stefanini supera anche Carol Zhao (n. 230 WTA) e si qualifica al turno decisivo delle qualificazioni per la terza volta in cinque partecipazioni. L’azzurra n. 149 WTA, contro la canadese, ha fatto vedere la differenza di livello attestata anche dalla classifica. Nel primo set, ha sempre brekkato Zhao in ciascuno dei suoi tre turni di servizio. Nel secondo set, il match si fa più equilibrato; Stefanini fa il break al terzo gioco ma perde il servizio nel game successivo. Lucrezia però fa il break nel nono gioco e chiude 6-4. Per lei, oggi intorno alle 20 italiane, c’è la statunitense Hina Inoue, n. 218 del mondo con all’attivo otto titoli ITF.

R. Faria b. G. Zeppieri 7-6(5) 7-5

Da registrare purtroppo la sconfitta di Giulio Zeppieri che cade contro il n.118 ATP Rui Faria in due set molto combattuti. A fare la differenza sono stati pochi punti. Break e controbreak nelle fasi iniziali del primo set, poi occasioni da entrambe le parti ma si arriva al tiebreak. Troppo incostante Zeppieri che concede quattro minibreak di cui l’ultimo, decisivo, servendo sul 6-5 per l’avversario. Nel secondo set Giulio riesce a salvare tre palle break in un’interminabile secondo game; sul 5-5 in risposta arriva a palla break ma non riesce a convertirla, per poi cedere servizio e partita nel game successivo.