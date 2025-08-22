WTA

WTA Cleveland: Samsonova va ko contro Cirstea. Ecco le semifinaliste

La prima testa di serie si fa sorprendere dalla romena. Avanti invece Xinyu Wang

By Gianluca Sartori
1 Min Read
Sorana Cirstea - US Open 2023 (foto Twitter @rolandgarros)

Al torneo WTA 250 di Cleveland il torneo si allinea alle semifinali. La sorpresa del giovedì è stata l’eliminazione della prima testa di serie Liudmila Samsonova.

La russa si è fatta eliminare con un perentorio 6-4 6-1 da Sorana Cirstea, che sta tentando il ritorno nelle prime cento dopo essere scivolata al n. 112. In semifinale affronterà un’altra russa, Anastasia Zakharova, la quale ha beneficiato del walkover della tedesca Lys e arriva in semifinale riposata.

Dall’altra parte del tabellone occhio alla cinese Wang Xinyu, la seconda testa di serie che ha superato in rimonta Viktorija Golubic (4-6 6-4 6-4). Per lei quella a Cleveland è la seconda semifinale dell’estate dopo quella raggiunta a Praga. Trova la statunitense Li, che ha superato con il risultato di 6-1 5-7 6-1 la francese Jacquemot.

