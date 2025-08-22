WTA Cleveland: Samsonova va ko contro Cirstea. Ecco le semifinaliste

Al torneo WTA 250 di Cleveland il torneo si allinea alle semifinali. La sorpresa del giovedì è stata l’eliminazione della prima testa di serie Liudmila Samsonova.

The dream week continues ✨



Qualifier Sorana Cirstea knocks out No.1 seed Samsonova 6-4, 6-1 to reach the Cleveland semifinals.#TennisInTheLand pic.twitter.com/6ajNtjV9jq — wta (@WTA) August 22, 2025

La russa si è fatta eliminare con un perentorio 6-4 6-1 da Sorana Cirstea, che sta tentando il ritorno nelle prime cento dopo essere scivolata al n. 112. In semifinale affronterà un’altra russa, Anastasia Zakharova, la quale ha beneficiato del walkover della tedesca Lys e arriva in semifinale riposata.

Pulled a rabbit out of the hat 🎩



Wang Xinyu | #TennisInTheLand pic.twitter.com/kddp8vsOPB — wta (@WTA) August 22, 2025

Dall’altra parte del tabellone occhio alla cinese Wang Xinyu, la seconda testa di serie che ha superato in rimonta Viktorija Golubic (4-6 6-4 6-4). Per lei quella a Cleveland è la seconda semifinale dell’estate dopo quella raggiunta a Praga. Trova la statunitense Li, che ha superato con il risultato di 6-1 5-7 6-1 la francese Jacquemot.