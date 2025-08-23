Lacoste omaggia Novak Djokovic: l’iconico logo si trasforma in una capra

Alcuni simboli sono la quintessenza di ciò che rappresentano, grazie alla grande forza comunicativa. Si fanno veicoli di significati e valori, con associazioni subitanee e evocazioni di sensi che prescindono l’immediatezza della forma con cui si presentano. Avviene in tutte le sfere dell’agire umano, anche nel mondo della moda, sportiva e non.

Pure i meno ferrati in materia hanno ormai familiarità con il coccodrillo, iconico logo di Lacoste. Il marchio d’abbigliamento francese è uno dei principali fornitori di kit da gioco, anche se è abbastanza selettivo nello scegliere da chi farsi rappresentare. Oltre a un nutrito gruppo di tennisti francesi, i principali volti sono Grigor Dimitrov, Daniil Medvedev e Novak Djokovic.

Il 24 volte campione Slam veste Lacoste dal 2017 e adesso la casa di moda è pronta a celebrare il suo fuoriclasse con una collezione esclusiva.

Come si vede in un video pubblicato sui canali social del marchio, sugli indumenti in edizione limitata il coccodrillo è sostituito da una capra, come tributo a Nole, considerato dal brand il GOAT del tennis – per la più basilare delle associazioni significato-significante.

“Una collezione che celebra un giocatore unico nel suo genere, la cui carriera è segnata da passione, perseveranza e grandezza” si legge nella didascalia a corredo del post.

Un simbolo che si trasforma e si carica di significati.