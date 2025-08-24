US Open: a Darderi basta meno di un’ora e mezza, il menomato Hijikata rimedia solo cinque giochi

[32] L. Darderi b. R. Hijikata 6-2 6-1 6-2

Il destino di questa sfida ha preso forma dopo un set, tanto è bastato perché fosse evidente la differenza di potenza tra Luciano Darderi e Rinky Hijikata, quest’ultimo mai capace di limitare la prima palla e la pesantezza del dritto dell’italiano. Darderi ha concluso con un 33 su 35 con la battuta principale, non ha mai concesso al tennista oceanico l’approdo ai vantaggi e per contro ha conquistato la metà esatta (34 su 68) dei punti disputati in risposta, disbrigando senza affannarsi più del dovuto il lavoro difensivo. Hijikata, apparso in condizioni fisiche precarie, ha sbagliato molto e l’incapacità di frenare le stoccate dell’italiano lo ha probabilmente scoraggiato, riducendolo a una partita generosa ma ricca di errori.

Il pronostico era dalla sua parte ma le dimensioni della vittoria di Luciano destano positiva sorpresa e fanno ben sperare per il prosieguo del torneo: Darderi vince il primo incontro allo US Open (l’anno scorso perse al primo turno) e l’avversario di secondo turno sarà il vincitore del confronto tra wild card statunitensi Spizzirri e Dostanic.

Il match

Luciano Darderi parte con il piede giusto: nel secondo game sfrutta subito la prima occasione di break e scappa sul 3-0, arrivando anche a sfiorare il 4-0. L’azzurro consolida il vantaggio con autorità e vola rapidamente sul 4-1. Hijikata prova a reagire, tenendo per la prima volta il servizio senza difficoltà, ma l’inerzia resta saldamente dalla parte dell’italiano, che con poche sbavature si porta sul 5-2. Nel game successivo l’australiano concede tre doppi falli non consecutivi: Darderi ne approfitta, conquista il secondo break e chiude 6-2 in appena 31 minuti, dando prova di grande solidità.

il servizio di Hijikata continua a non essere un enigma per Luciano, che non risparmia risposte rapide e profonde, con l’australiano in evidente disagio; l’azzurro, inoltre, non perde efficacia al servizio e tuona con autorità dalla linea di fondo. Nel primo set lascia solo quattro punti nei propri turni di battuta, pur servendo soltanto il 50% di prime palle e in copertura non soffre gli affondi del rivale, riuscendone a contenere il forcing fino all’errore; Hijikata incappa in 14 errori non forzati nella sola prima frazione e la situazione nel set successivo peggiora game dopo game, se è vero che dopo 17 minuti il tabellone recita un eloquente 5-0 per l’italiano. Il tennista di Sydney rimedia il punto dell’onore ma non ha risorse per sabotare la prima palla di Luciano, che in due set manda in contabilità un impressionante 21 su 22 con il servizio principale.

Dopo 54 minuti 6-2 6-1 per Darderi, che sfoggia anche un rovescio a una mano da sinistra verso destra che annoia il rivale, il quale peraltro deve ormai sentirsi in situazione quantomai precaria e mostra sempre meno pazienza nel costruire; Hijikata cede subito il servizio in apertura di terzo set e, pur difendendo i due turni di corvée successivi, non trova mai la luce in ribattuta e in meno di mezz’ora si siede in ritardo per 2-5, che diventa 2-6 e che sancisce il passaggio del turno di Darderi.