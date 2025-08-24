US Open: Bronzetti si ferma al primo turno, la 18enne Valentova la elimina in tre set

Lucia Bronzetti si ferma subito allo US Open: la riminese è stata battuta al primo turno dalla giovane promessa ceca Tereza Valentova per 6-3 3-6 6-4. Diciottenne di Praga, salita in pochi mesi dal numero 242 al 94 WTA, Valentova aveva già impressionato nelle qualificazioni senza perdere un set e al Roland Garros 2025, dove si era spinta fino al secondo turno battuta da Coco Gauff, futura vincitrice del torneo.

Ex finalista junior a Flushing Meadows e ispirata da Djokovic e Sinner, ha confermato solidità, aggressività e maturità oltre la sua età. Bronzetti ha lottato, riuscendo a pareggiare i conti nel secondo set, ma nel finale ha ceduto alla continuità e alla freschezza dell’avversaria.

Primo set

Avvio con occasioni non sfruttate per Bronzetti, che nel game inaugurale non concretizza tre palle break consecutive: Valentova, dallo 0-40, si salva mostrando quella convinzione che segnerà il suo gioco per tutto il primo set. L’equilibrio regge fino al 2-2, con l’azzurra costretta a difendersi dalla spinta costante della diciottenne ceca, molto aggressiva negli scambi da fondo e capace di imprimere grande velocità alla palla. Nel sesto gioco Bronzetti annulla due palle break grazie al servizio, ma le difficoltà si ripresentano poco dopo: nell’ottavo game Valentova si procura altre due occasioni e stavolta concretizza, forzando con colpi profondi e centrali che mettono in affanno l’italiana.

Il break si rivela decisivo: con quattro ace e tre giochi consecutivi, la qualificata di Praga chiude il set 6-3 in 34 minuti, con un margine di dieci punti complessivi. Per Bronzetti i problemi maggiori arrivano dalla seconda di servizio (appena 3 punti vinti su 12), mentre l’avversaria ha comandato con la prima e non ha più concesso reali opportunità dopo il game inaugurale.

Secondo set

Nel terzo game Bronzetti salva una palla break e tiene un turno complicato, resistendo all’aggressività di Valentova, che continua a spingere con costanza. È nel quarto gioco che arriva la prima vera occasione per l’italiana: avanti 0-30, approfitta di un doppio fallo della ceca che le consegna la palla break, sfruttata con decisione per il 3-1. Il vantaggio però dura poco: Valentova reagisce immediatamente, trovando il controbreak con un rovescio penetrante e un dritto lungolinea vincente che le restituiscono fiducia. Bronzetti sa di non poter arretrare e, ogni volta che ne ha la possibilità, prova ad aggredire in anticipo gli scambi.

La svolta arriva sul 4-3: complici un doppio fallo e due ottime risposte, l’azzurra si procura tre palle break e converte, volando sul 5-3. Forte del vantaggio, Bronzetti gioca con maggiore sicurezza e chiude il set 6-3, con un parziale di 12 punti a 3 negli ultimi due giochi.

Terzo set

L’inizio del set decisivo è tutto dalla parte di Valentova, che piazza un parziale di 6-0 in punti, strappa il servizio all’azzurra con la terza palla break del game (complice un doppio fallo di Bronzetti) e si porta rapidamente sul 3-0, sfiorando addirittura il 4-0 con due ulteriori occasioni. Bronzetti, però, resta aggrappata al match: salva la situazione con coraggio, anche grazie a un passante di dritto lungolinea spettacolare, e nel gioco successivo trova il controbreak alla seconda opportunità. La rimonta, però, si interrompe bruscamente: Bronzetti cede il servizio a zero e la ceca ne approfitta per volare 5-2, mostrando una sorprendente solidità fisica e mentale nonostante i suoi soli 18 anni e la scarsa esperienza a questi livelli.

Chiamata a servire per il match, Valentova vede svanire due match point: Bronzetti resiste e accorcia 5-3, poi si procura un nuovo break proprio nel momento di maggiore pressione, riportandosi sul 5-4. Ma lo sforzo non basta: nel game successivo la ceca torna a spingere con convinzione e chiude la partita 6-4, conquistando così il terzo set e il pass per il secondo turno dove affronterà la vincente tra Elena Rybakina e la statunitense Julieta Pareja.