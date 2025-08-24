US Open

US Open, il programma di martedì 26 agosto: Sinner secondo match sull’Ashe. Musetti contro Mpetshi Perricard alle 17 italiane

Il n. 1 del mondo fa il suo esordio contro Kopriva dopo la partita di Swiatek. Lorenzo inaugura il programma dell’Armstrong

Lo US Open ha reso noto il programma dei campi principali per martedì 26 agosto, Day 3 e giornata che ultima gli incontri di primo turno.

È il momento di Jannik Sinner, che torna in campo dopo il malessere che lo ha colpito a Cincinnati. Incontra per la prima volta in carriera Vit Kopriva. L’appuntamento è verso le 19.30 ora italiana, dato che è programmato come secondo match sull’Arthur Ashe, dove ad aprire le danze è Iga Swiatek, che sfida Emiliana Arango.
La sessione serale è invece appannaggio dei numeri 3 del mondo. Alle 1 scende in campo Coco Gauff contro Ajla Tomljanovic, che sta cercando di ricostruirsi la classifica dopo gli infortuni. A seguire tocca ad Alexander Zverev, chiamato a dare risposte contro Alejandro Tabilo.

Anche l’Armstrong si tinge d’azzurro. Lorenzo Musetti affronta il sempre ostico Giovanni Mpetshi Perricard come primo match, alle ore 17. A ruota l’esordio di Amanda Anisimova contro Kimberly Birrell.
La sessione serale ha come protagonisti Naomi Osaka e Tommy Paul, rispettivamente contrapposti a Greet Minnen e Elmer Moller.

