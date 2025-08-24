US Open, il programma di martedì 26 agosto: Sinner secondo match sull’Ashe. Musetti contro Mpetshi Perricard alle 17 italiane

Lo US Open ha reso noto il programma dei campi principali per martedì 26 agosto, Day 3 e giornata che ultima gli incontri di primo turno.

È il momento di Jannik Sinner, che torna in campo dopo il malessere che lo ha colpito a Cincinnati. Incontra per la prima volta in carriera Vit Kopriva. L’appuntamento è verso le 19.30 ora italiana, dato che è programmato come secondo match sull’Arthur Ashe, dove ad aprire le danze è Iga Swiatek, che sfida Emiliana Arango.

La sessione serale è invece appannaggio dei numeri 3 del mondo. Alle 1 scende in campo Coco Gauff contro Ajla Tomljanovic, che sta cercando di ricostruirsi la classifica dopo gli infortuni. A seguire tocca ad Alexander Zverev, chiamato a dare risposte contro Alejandro Tabilo.

Anche l’Armstrong si tinge d’azzurro. Lorenzo Musetti affronta il sempre ostico Giovanni Mpetshi Perricard come primo match, alle ore 17. A ruota l’esordio di Amanda Anisimova contro Kimberly Birrell.

La sessione serale ha come protagonisti Naomi Osaka e Tommy Paul, rispettivamente contrapposti a Greet Minnen e Elmer Moller.