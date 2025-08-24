WTA Cleveland: impresa Cirstea, vince il titolo a 35 anni partendo dalle qualificazioni

[Q] S. Cirstea b. A. Li 6-2 6-4

L’edizione 2025 del Tennis in the Land powered by Rocket si è conclusa con la vittoria di Sorana Cirstea, che alla tenera età di 35 anni ha sollevato il suo terzo titolo WTA della carriera partendo dal tabellone di qualificazione. Una settimana da incorniciare per la tennista romena, la quale si è concessa il lusso di non lasciare nemmeno un set per strada, facendo percorso netto. A farne le spese, nell’atto decisivo, è stata la statunitense Ann Li, numero 69 del ranking. La nativa di Bucarest, grazie al trofeo sollevato a Cleveland, è così diventata la più anziana vincitrice di un torneo sul cemento da Serena Williams, che nel 2020 riuscì a conquistare il titolo ad Auckland all’età di 38 anni.

Si è chiusa in appena un’ora e ventiquattro minuti la finale del WTA 250 di Cleveland, conquistata da una stoica Sorana Cirstea, che messo k.o in due set la padrona di casa, Ann Li. Nonostante una buona partenza di quest’ultima, che ha messo in mostra parte del suo repertorio nei primi game, la romena ha cambiato passo al quinto gioco, lasciando sul posto Li con delle risposte fulminanti di rovescio. Il primo parziale si è concluso in un battibaleno (6-2 in favore della 35enne), e le speranze di una rimonta, da parte del pubblico e di Ann Li, si sono volatilizzate a causa di un livello eccezionale espresso da Cirstea, che ha continuato ad imbambolare l’avversaria tra strettimi, drop shot improvvisati e un’impressionante copertura nei pressi della rete. La romena, esattamente come nel primo parziale, è scappata via nel punteggio, ma un moto d’orgoglio della statunitense le ha vietato di chiudere il set con un doppio break, salvando il Championship Point con un dritto incrociato millimetrico. Il coraggio di Li ha aizzato la folla di Cleveland, che ha visto la propria beniamina conquistare due chance di break nel decimo gioco, salvate prontamente dalla campionessa del Tennis in the Land powered by Rocket, che ha chiuso la pratica con lo score di 6-2 6-4, sollevando il terzo titolo WTA in carriera.