WTA Monterrey: Shnaider fa suo il derby con Alexandrova. Primo titolo in stagione per la 21enne

[3] D. Shnaider b. [2] E. Alexandrova 6-3 4-6 6-4

Arriva la svolta nella stagione di Diana Shnaider, che in Messico è riuscita a collezionare il primo titolo del suo 2025. Il derby russo con Ekaterina Alexandrova – numero due del seeding – ha dato ragione alla giovane Diana, classe 2004 e attuale numero 22 del ranking WTA. Un trofeo conquistato in modo incredibile dalla russa, che durante i quarti di finale contro la belga Mertens si è trovata ad un passo dall’eliminazione, ribaltando un incontro praticamente compromesso. Diventano cinque i titoli in carriera per Shnaider, pronta a esordire nell’ultimo Slam dell’anno contro Laura Siegmund.

È iniziato su alte frequenze l’atto decisivo dell’Abierto GNP Seguros 2025, conteso da Diana Shnaider e Ekaterina Alexandrova. La 21enne ha approcciato in maniera aggressiva lo scontro con la connazionale, pungendola sul lungolinea e sancendo il break al quarto gioco. Il pressing da fondo campo da parte di Alexandrova è servito a ben poco, poiché l’avversaria ha coperto egregiamente il campo per tutta la durata del primo parziale, messo in cassaforte per sei giochi a tre. Shnaider ha continuato a perseverare con la sua chela mancina, e l’inizio del secondo set non è stato affatto di buon auspicio per la numero due del seeding, che ha imbarcato un break “a freddo”. Dopo tre giochi consecutivi, Alexandrova è finalmente riuscita a reagire, trovando grande profondità e riducendo gli errori. Giunte sul punteggio di un set pari, la giovane Diana non si è persa d’animo, ricostruendo ciò che aveva vanificato. La mancina ha resistito ai fulmini – sporadici – di Alexandrova, badando al sodo e trovando quel pizzico di coraggio in più, necessario per chiudere la pratica con la connazionale. Shnaider, con lo score di 6-3 4-6 6-4 ha conquistato la finale di Monterrey, trovando il primo sigillo stagionale.