US Open, ancora guai fisici per Korda: ritiro contro Norrie

C. Norrie b. S. Korda 7-5 6-4 rit.

Non si libera dai problemi fisici, Sebastian Korda, quest’anno fuori dalla stagione sull’erba a causa di una frattura da stress alla tibia. Rientrato la scorsa settimana a Winston-Salem, nell’ATP 250 che precede lo Slam newyorchese ha vinto tre match raggiungendo la semifinale, che tuttavia non ha disputato dando forfait prima della sfida con Fucsovics per un motivo ancora non reso noto.

Nell’incontro di primo turno dello US Open, Korda si è ritirato contro Cameron Norrie sul punteggio di 7-5 6-4 per il britannico, che nel primo set ha strappato a zero il servizio avversario grazie a tre errori piuttosto evidenti da parte di Sebastian sul 5 pari, per poi andare a chiudere agilmente mettendo a referto un parziale di undici punti a zero. Parziale che diventa di 19-1 con il break in apertura di secondo set. Sul 2-1, MTO per Korda che si fa trattare la parte bassa della schiena. Nulla cambia alla ripreesa, con Norrie che mantiene il vantaggio fino alla fine della frazione, nonostante le tre palle break concesse ai vantaggi del decimo game. Trasformato il set point, Cameron si avvia verso la panchina e, prima che possa sedersi, Korda gli dà la mano e l’arbitro annuncia il ritiro per infortunio dopo un’ora e tre quarti. Norrie avanza dunque al secondo turno in attesa di Michelsen o Comesaña.