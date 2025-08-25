US Open, Djokovic soffre fisicamente ma supera in tre set Tien: ora il test Svajda con qualche incognita

[7] N. Djokovic b. L. Tien 6-1 7-6(3) 6-2

Novak Djokovic risponde presente all’esordio degli US Open 2025 e dopo quasi 50 giorni senza tennis (dalla sconfitta contro Sinner a Wimbledon) riesce a superare l’ostacolo Learner Tien con il risultato di 6-1 7-6(3) 6-2.

Ormai è chiaro a tutti il fatto che il serbo voglia concentrarsi esclusivamente sugli Slam, avendo raggiunto uno status che gli permette questo lusso, raccontando come la classifica e i punti da difendere non sono più una priorità al contrario della motivazione e gioia, rappresentate alla perfezione dagli Slam e da Giochi Olimpici.

Il motivo, oltre alla volontà di passare più tempo con la famiglia che in campo rispetto agli ultimi 20 anni, c’è sicuramente una questione fisica che ha giocato un ruolo chiave proprio in questo debutto agli US Open, Slam vinto quattro volte dal 38enne (2011, 2015, 2018, 2023).

Il primo set è stato dominato in lungo e in largo con un netto 6-1, frutto di un gioco che ha mandato spesso e volentieri fuori ritmo il suo avversario. Tien dalla sua non avrà i 100 tornei vinti da Djokovic, ma perlomeno ha 18 anni in meno che nello sport non sono mai un dettaglio.

Infatti nel secondo set il classe 2005 comincia ad entrare in partita, strappando addirittura un set point successivamente vanificato sul 5-4 grazie ad un ace di gran carriera di Djokovic, una chance che costerà cara a Tien che perderà il set al tiebreak per 7-3. Quello che però non riporta il tabellino è la grande stanchezza di Djokovic, letteralmente sulle gambe durante questo secondo set durato 1 ora e 23 minuti.

Novak “approfitta” di un medical time out dopo essersi portato avanti di due set e ad inizio del terzo subisce un break in apertura. Invece che mettersi in discesa, la partita di Tien finisce proprio da quel momento: Novak mette a referto cinque game consecutivi breakkando due volte, spreca un match point a servizio ma converte quello in risposta che vale il controbreak del 6-2.

Chissà se con un pizzico di esperienza in più Tien poteva perlomeno vincere un set e cambiare le sorti dell’incontro con Djokovic, fatto sta che il campo premia 3-0 Novak che ora spera di soffrire meno fisicamente contro Zachary Svajda, il secondo americano di fila in questo percorso agli US Open della leggenda serba.