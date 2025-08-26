Italiani

Italiani in campo martedì 26 agosto: Arnaldi, Musetti, Sinner e Sonego. A che ora, quote e dove vederli

Il numero uno al mondo sfida Kopriva mentre per Muso ci sarà Mpetshi Perricard. L'altro Lorenzo affronta Schoolkate, Matteo se la vedrà con Cerundolo

By Christian Attanasio
2 Min Read
Jannik Sinner - Cincinnati 2025 (foto X @atptour)


Quattro italiani impegnati nel primo turno dello US Open, il quarto Slam della stagione. Jannik Sinner dovrà vedersela con Vít Kopriva rispondendo al successo di Carlos Alcaraz contro Reily Opelka sull’Arthur Ashe Stadium subito dopo il match di Iga Swiatek. Lapalissiano dire che l’altoatesino sia il favorito numero uno, tanto da essere quotato il minimo indispensabile per finire in lavagna: 1.01 per Goldbet, Sisal e Lottomatica mentre il numero 89 al mondo si aggira intorno ai 20.

Saranno invece i primi a scendere in campo sul Louis Armstrong Stadium e sul Court 7 rispettivamente Lorenzo Musetti con il gigante francese Giovanni Mpetshi Perricard e Matteo Arnaldi contro Francisco Cerundolo. Il tennista di Carrara è dato tra l’1.46 di Goldbet e Lottomatica e l’1.50 di Sisal mentre Perricard lo troviamo sui 2.70. Arnaldi invece parte sfavorito a 2.10 contro l’1.74 di Cerundolo targato Goldbet, Sisal e Lottomatica.

Lorenzo Sonego sarà invece il terzo in ordine di programma sul Court 12 dopo Haddad Maia-Kartal e Dolehide-Wang: il torinese favorito su Tristan Schoolkate a 1.37 su Goldbet e Lottomatica oppure a 1.42 su Sisal. L’australiano è offerto tra i 3.10 e 3.15.

Italiani in campo martedì 26 agosto:

US Open, primo turno: [1] J. Sinner – V. Kopriva, Arthur Ashe Stadium, secondo match dalle 17:30 dopo Arango-Swiatek (ore 19:00 circa)

US Open, primo turno: [10] L. Musetti – G. Mpetshi Perricard, Louis Armstrong Stadium, primo match alle ore 17:00

US Open, primo turno: M. Arnaldi – [19] F. Cerundolo, Court 7, primo match alle ore 17:00

US Open, primo turno: L. Sonego – T. Schoolkate, Court 12, terzo match dalle ore 17:00 dopo Dolehide-Wang (ore 20:00 circa)

