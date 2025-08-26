US Open

Scanagatta: “Medvedev vittima e furbo, Bonzi ha meritato di vincere” [VIDEO]

Il direttore di Ubitennis sulla situazione più pazza di questo US Open: "Già nel 2019 il russo fece imbestialire il pubblico..."

By Christian Attanasio
2 Min Read
Ubaldo Scanagatta – Billie Jean King Cup Finals 2024 Malaga (foto Florin Baltatoiu)


📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 

È uscito nella notte Italiana di martedì 26 agosto l’approfondimento video di Ubaldo Scanagatta, direttore di Ubitennis, sul caso Medvedev-Bonzi che ha suscitato grande scalpore nel mondo del tennis con il matchpoint “interrotto” dal fotografo e il russo che ha cavalcato l’onda del pubblico non solo per annullarlo, ma anche per rimontare fino a perdere al quinto set.

Medvedev ha fatto un po’ la vittima, in realtà anche il furbo – spiega Ubaldo al minuto 4:53 -. Lui al posto di Bonzi avrebbe certamente richiesto di servire una prima palla in quel caso”, riferendosi alle dichiarazioni dell’ex numero uno al mondo post partita: “Multano solo me. Kyrgios, io, Bublik. Chi altro? Reilly. Anche se è un bravo ragazzo, lo multano solo perché non gli piace

Scanagatta intorno al sesto minuto di video ricorda anche di un precedente di Medvedev: “Già nel 2019 fece imbestialire il pubblico e dopo disse “Se il pubblico mi tifa contro mi diverte di più ed è grazie a loro che ho vinto”.

Infine, al minuto 7:15, Scanagatta chiosa dicendo: Sono contento abbia vinto Bonzi, è stato giusto così, meritava di vincere e probabilmente avrebbe vinto già in tre set”. Vi rimandiamo però al video per gustarvi l’interessante analisi sul caso più discusso di questo US Open 2025.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Abiti, pc e racchetta: il rebus della valigia di un giornalista in partenza per Flushing Meadows
Racconti
US Open, Keys: “Ero paralizzata, non riuscivo a separarmi dalla voglia di vincere”
Interviste
US Open, Tiafoe: “Questa è la generazione americana giusta per uno Slam””
Interviste
US Open, Zarazua: “Ho praticato ginnastica sino ai 15 anni. Ora amo il tennis”
Interviste