Scanagatta: “Medvedev vittima e furbo, Bonzi ha meritato di vincere” [VIDEO]

È uscito nella notte Italiana di martedì 26 agosto l’approfondimento video di Ubaldo Scanagatta, direttore di Ubitennis, sul caso Medvedev-Bonzi che ha suscitato grande scalpore nel mondo del tennis con il matchpoint “interrotto” dal fotografo e il russo che ha cavalcato l’onda del pubblico non solo per annullarlo, ma anche per rimontare fino a perdere al quinto set.

“Medvedev ha fatto un po’ la vittima, in realtà anche il furbo – spiega Ubaldo al minuto 4:53 -. Lui al posto di Bonzi avrebbe certamente richiesto di servire una prima palla in quel caso”, riferendosi alle dichiarazioni dell’ex numero uno al mondo post partita: “Multano solo me. Kyrgios, io, Bublik. Chi altro? Reilly. Anche se è un bravo ragazzo, lo multano solo perché non gli piace“

Scanagatta intorno al sesto minuto di video ricorda anche di un precedente di Medvedev: “Già nel 2019 fece imbestialire il pubblico e dopo disse “Se il pubblico mi tifa contro mi diverte di più ed è grazie a loro che ho vinto”.

Infine, al minuto 7:15, Scanagatta chiosa dicendo: “Sono contento abbia vinto Bonzi, è stato giusto così, meritava di vincere e probabilmente avrebbe vinto già in tre set”. Vi rimandiamo però al video per gustarvi l’interessante analisi sul caso più discusso di questo US Open 2025.