US Open: thriller sull’Armstrong, Bonzi supera Medvedev (e un cameraman invasore!)

B. Bonzi b. [13] D. Medvedev 6-3 7-5 6-7(5) 0-6 6-4

The reaction from Benjamin Bonzi after his five-set win 😤 pic.twitter.com/UwpNFLF3NW — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Match point per Benjamin Bonzi, in vantaggio di due set e un break su Daniil Medvedev al primo turno dello US Open sul Louis Armstrong Stadium. Il francese sbaglia la prima di servizio e un cameraman decide arbitrariamente di entrare in campo, pensando forse che la partita sia finita. Ma non lo è affatto, perché il transalpino perde quel punto con un rovescio sbagliato, a seguito di un 15 giocato dopo circa sei minuti di boato da parte del pubblico nei confronti dell’arbitro, che aveva concesso nuovamente la prima di servizio a Bonzi. E il russo se ne era lamentato a gran voce.

Never seen anything like it at a US Open



Cameraman commits career Seppuku on the court

Medvedev goes medieval and starts a civil war in the stadium

Crowd drops a guillotine on Bonzi's nerves

Medvedev breaks, match plays on.



Can't make it up. pic.twitter.com/EGWgr3yPDU — Death Ca₿ to QE (@DeathCabToQE) August 25, 2025

La partita si capovolge dopo quel punto e ‘Meddy’ riesce a rimetterla in piedi un poco alla volta. Ma nella frazione decisiva, con l’orologio che segna quasi quattro ore di gioco e circa l’una di notte, Benjamin finisce per ripetere quanto fatto a Wimbledon sempre al primo turno e ha la meglio sul russo – contro cui adesso si trova 3-1 nei testa a testa – per 6-3 7-5 6-7(5) 0-6 6-4.

Il primo set è stato appannaggio del campione del 250 di Metz, bravo a sfruttare le sue occasioni in risposta dopo aver cancellato due palle break consecutive nel sesto gioco. La stessa dinamica si è poi ripetuta anche nel secondo parziale, in cui il 29enne francese ha strappato la battuta al numero 13 al mondo per poi sigillare la frazione annullandogli due opportunità per il rientro. Anche nel terzo set il campione dell’edizione 2021 è stato il primo a cedere il servizio. Quanto accaduto nel decimo game è già stato raccontato. Nel prosieguo del parziale, dopo che il 29enne russo ha salvato l’ennesima opportunità in risposta dell’avversario, i due sono giunti al tie-break. Qui, il finalista del 500 di Halle è risalito da uno svantaggio di 2-0 ed è riuscito a rimettersi in corsa.

Il quarto set, poi, non c’è praticamente stato. Il 51esimo tennista al mondo non è mai arrivato a game point e ‘Meddy’ gli ha quindi rifilato un bagel. Infine, nella quinta frazione, giocata ben oltre la mezzanotte locale, i due hanno dato vita allo spettacolo migliore per il pubblico. Il transalpino ha alternato brevi passaggi a vuoto a momenti di buona e brillante condizione atletico-tennistica. Il russo, invece, ha mantenuto perlopiù un equilibrio nel corso del set, con ottimi scambi ma anche occasioni non sfruttate ed errori gratuiti piuttosto gravi in momenti importanti. Per due volte i due si sono scambiati un break, e nel settimo gioco Bonzi ha cancellato cinque ulteriori chance per Medvedev, di cui tre consecutive. Successivamente, nel decimo game, Daniil ha patito i crampi alla mano destra e, nonostante la strenua difesa, alla fine è stato costretto a deporre le armi in uno Slam in cui aveva raggiunto la seconda settimana in tutte le ultime sei edizioni.

Continua quindi la preoccupante crisi di risultati del russo, che ha terminato il match con un saldo vincenti/errori, una percentuale di conversione con la prima palla di servizio e un bilancio ace/doppi falli migliori del suo avversario. Ma ha comunque perso la partita, concludendo quindi la stagione Slam 2025 con un solo successo all’attivo (a Melbourne), lui che non ricopriva una testa di serie così bassa in un Major dall’Australian Open 2019. Lo Slam per lui più soddisfacente, che gli aveva regalato 33 vittorie e una sola sconfitta (ora due) contro avversari fuori dalla top 30, non restituisce quindi buone sensazioni al russo, che sicuramente uscirà dai primi 15 giocatori in classifica.

Al contrario, Bonzi cattura la terza vittoria Slam contro un top 20 e la quarta su cinque sfide disputate nell’ultimo anno comprendendo tutte le categorie di tornei. Ora, per lui, il tennista di casa Marcon Giron al secondo turno.

