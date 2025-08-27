Video

Sinner riparte agli US Open convincendo [VIDEO]

Arnaldi sfortunato. Musetti strategia vincente al servizio . Sul sito Ubitennis.com Ubaldo mette in imbarazzo Sinner con una domanda che Jannik finge di non capire.

By Redazione


