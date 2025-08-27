US Open, scatto dell’anno: la protagonista è Jasmine Paolini

A Flushing Meadows, durante l’edizione 2025 dello US Open, i fotografi continuano a far parlare sé. Dopo il caotico episodio avvenuto nel match tra Daniil Medvedev e Benjamin Bonzi, da New York arriva una meravigliosa cartolina di Jasmine Paolini, raffigurata in quello che molti già definiscono lo scatto dell’anno. Il fotografo australiano Ray Giubilo – trasferitosi in Italia alla tenera età di sette anni – è riuscito a catturare un frame incredibile durante il match tra l’azzurra Paolini e Destanee Aiava, sconfitta in due set dalla numero 7 del seeding.

Come vedete nella foto in sovrimpressione, il volto di Jasmine viene perfettamente ricalcato dal logo “Yonex”, che aderisce al millimetro con i tratti somatici dell’ex numero 4 del mondo, dando vita ad una “maschera”. Il fotografo australiano ha postato lo scatto sul proprio account instagram – divenuto subito virale, raccogliendo oltre 650 mila visualizzazione -, scrivendo: “E non è halloween”.

In molti sono rimasti sbalorditi dal tempismo perfetto dello scatto, complimentandosi: “Questa dovrebbe essere la foto sportiva dell’anno”.