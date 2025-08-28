US Open, debutto positivo per Sara Errani e Jasmine Paolini

[2] S. Errani/J. Paolini b. L. Boisson/T. Maria 6-3 7-5

Il doppio azzurro al femminile composto da Sara Errani e Jasmine Paolini comincia con il piede giusto l’US Open 2025. Battono Lois Boisson e Tatjana Maria 6-3 7-5 in un’ora e 27′.

Le azzurre vincono un match ricco di break, nove complessivi, e hanno servito il 78% di prime palle in campo, con 30 vincenti e 16 non forzati.

Errani e Paolini sono salite 5-2 nel primo set: fallita la prima chance di chiudere il parziale, è arrivato un altro break a confezionare il 6-3 finale. Nel secondo set, Boisson e Maria due volte vanno avanti di un break ma in entrambe le occasioni si torna in parità rapidamente. Errani e Paolini salvano una palla break nel nono gioco e un’altra nell’undicesimo, per poi chiudere 7-5.