US Open, Medvedev multato di oltre 40.000 dollari per le sceneggiate contro Bonzi

Daniil Medvedev si vede valutare in 42.500 dollari le intemperanze nel match perso contro Benjamin Bonzi nel primo turno dello US Open, 30000 dei quali sono dovuti a “comportamento antisportivo” e i restanti 12500 a “abuso di racchetta”. Come si ricorderà il tennista russo diede in escandescenze dopo che il giudice di sedia aveva accordato a Bonzi di ripetere la prima palla dopo che un fotografo aveva disturbato il gioco entrando in campo tra la prima e la seconda palla del francese.

Medvedev si era poi rivolto a Greg Allensworth facendo riferimento alle parole di Reilly Opelka, che in occasione di un suo match a Dallas lo scorso febbraio aveva commentato una penalizzazione infertagli da Allensworth per ingiurie a uno spettatore dicendo “Greg non dovrebbe avere un lavoro o dovrebbe essere sospeso per almeno quattro settimane, così imparerebbe qualcosa”.

Medvedev aveva poi preso a chiedere alla folla di fare rumore mentre si stava recando verso il seggiolone e la folla aveva risposto con dei “boo” per almeno sei minuti. “Poi multeranno soltanto me” – era stato uno dei commenti successivi alla vicenda del tennista russo, in un’esibizione furbo-vittimistica che probabilmente lo ha aiutato non poco a riaprire un match praticamente perso, accompagnato anche da schermaglie evitabili che gli sono costate care.