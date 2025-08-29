US Open, Sinner: “Io non difendo mai, sto sempre inseguendo qualcosa”

Quali sono le tue impressioni sulla prestazione di oggi?

JANNIK SINNER: È stata una prestazione molto solida. Ho sentito che nessuno dei due ha servito particolarmente bene oggi, quindi abbiamo avuto molte fasi di gioco da fondo campo, dove mi sono sentito abbastanza a mio agio. Ovviamente sono molto felice di essere avanzato al prossimo turno.

Giocherai contro Denis Shapovalov nel prossimo turno. Lo hai affrontato solo una volta all’Australian Open qualche anno fa. Quali ricordi hai di quella partita e che sfida ti aspetti da Denis?

JANNIK SINNER: È stata una partita molto difficile. Lui è migliorato negli ultimi anni, anch’io sono cresciuto. Ora entrambi ci troviamo in una posizione diversa rispetto a due o tre anni fa, ma sarà una sfida molto difficile. Denis è un giocatore di grande talento, con un potenziale enorme. Vedremo come andrà, mi aspetto una partita molto complicata.

Come descriveresti il suo gioco? Hai detto che è molto difficile, cosa lo rende tale?

JANNIK SINNER: È imprevedibile. Ha un servizio potente, fisicamente è forte e molto veloce. Non ha punti deboli nel suo gioco, sa fare tutto, e questo rende il confronto molto complicato. Sono contento di affrontarlo, è passato molto tempo dall’ultima volta che ci siamo incontrati. Sarà una nuova sfida e non vedo l’ora. Spero che venga fuori una bella partita, è quello che tutti ci auguriamo. Ha un potenziale enorme, l’ha dimostrato più e più volte, quindi dovrò fare molta attenzione.

Come stai trovando le condizioni quest’anno: il campo, le palline, la temperatura rispetto agli anni precedenti? Come incidono sul tuo gioco? Migliorano le tue possibilità, ti penalizzano? Qual è stata finora la tua esperienza?

JANNIK SINNER: È sempre difficile confrontare questo torneo con quello dell’anno precedente, perché non si ricorda esattamente la sensazione durante il gioco. Ho disputato due partite di giorno in condizioni diverse: la prima è iniziata con il sole e le condizioni erano più veloci, poi la partita si è spostata nel tardo pomeriggio, sentivo che sul centrale il sole spariva verso le tre e il gioco cambiava. Oggi sembrava più una partita serale, era nuvoloso e un po’ freddo. Le condizioni variano, ma è proprio questo che rende il tennis interessante. Sul centrale non c’è molto vento, mentre fuori invece sì, e questo cambia molto. Armstrong è diverso: c’è una parte centrale aperta, il vento entra e la situazione cambia. Questo vale per entrambi i giocatori. Quando hai un grande servizio, battere è difficile e il gioco è rapido. Questo è tutto.

Preferisci la parte calda della partita o quando si raffredda un po’?

JANNIK SINNER: Dipende anche dall’avversario che hai di fronte.

Vorrei chiederti di Alcaraz: quali sono le principali differenze nell’affrontarlo sui diversi campi da gioco?

JANNIK SINNER: Su diverse superfici… beh, credo che sia un giocatore completo. Abbiamo visto molte volte come abbia vinto Roland Garros, Wimbledon, qui agli US Open. Dimostra di saper giocare su ogni superficie. L’ho visto giocare qui e sta giocando benissimo, praticamente non sbaglia mai. È molto sicuro di sé. Giocare contro di lui è difficile perché la preparazione tattica cambia a seconda del campo. È tra i favoriti di ogni torneo grazie alla varietà di soluzioni e stili di gioco che può adottare e risolvere i problemi. Ci sono tanti fattori che lo rendono difficile da affrontare, ma è fantastico per lo sport. Carlos è divertente da vedere, è quello che la gente ama e sono contento che ci sia.

Questa è la seconda volta che provi a difendere un titolo Slam. Quanto ti ha aiutato l’esperienza australiana qui a New York?

JANNIK SINNER: Come dico sempre, non sto difendendo, sto inseguendo. In ogni torneo si riparte da zero nel primo turno; se giochi male, esci subito. Si inseguono i trofei o le belle prestazioni, e questo è quello che cerco di fare. So quanto è importante questo torneo anche per il finale di stagione, ma in ogni caso cerco di giocare al meglio, poi vedremo come va. Il resto non posso controllarlo. L’esperienza in Australia mi ha aiutato un po’ a capire, ma la situazione qui è diversa, le condizioni sono diverse e anche la parte mentale cambia, perché dall’inizio dell’anno si cresce e ora siamo quasi alla fine. È tutto un po’ diverso, ma sono contento delle sfide che mi attendono.

Domande in italiano

Nel tempo libero, se ti capita di riguardare una partita di tennis, è sempre lavoro oppure riesci a viverla come puro divertimento? Diciamo una partita in cui non incontrerai mai l’avversario, come una partita femminile. È sempre lavoro oppure ti diverti a guardare il tennis solo per intrattenimento?

JANNIK SINNER: Credo che anche lì sia una questione di equilibrio. Lavoriamo tanto durante il giorno: arrivi ore prima, prepari il fisico, giochi a tennis, poi c’è il trattamento e tutto il resto. La sera mi piace vedere il tennis, dipende chi sta giocando: a volte imparo osservando certe cose, altre volte mi diverto perché mi piace semplicemente vedere il tennis. Però resta un po’ anche il mio lavoro, quindi anche quando mi diverto osservo dei piccoli dettagli. Insomma, è un mix.

Per esempio, ti piacerebbe vedere Cobolli-Musetti, un derby italiano? Chi pensi possa vincere? Lo diresti al tuo amico?

JANNIK SINNER: Flavio ha vinto al quinto, bravo. Oggi era molto difficile. Ho seguito fino al 6-2. Sarà una partita interessante: la tensione di un derby è diversa, soprattutto ora che Flavio è cresciuto molto ed è cambiato rispetto a un anno fa, ha fatto tanta esperienza. Si conoscono bene, ci sono tanti elementi da considerare. Onestamente non lo so, vedo un giocatore un po’ più favorito, però nel tennis basta un attimo. Bisogna vedere come recupera dopo cinque set. Lorenzo oggi l’ho visto, ha giocato molto bene. Partite così danno fiducia, sai che puoi rimanere in campo tante ore e vincere. Sarà una partita molto interessante dal punto di vista italiano, sono sfide che vorremmo vedere nei quarti di finale o più avanti, però il tabellone non lo scegliamo noi. Cercherai di vederla?

La vedrai, se non giochi alla stessa ora?

JANNIK SINNER: Sì, volentieri se non gioco nello stesso momento.

Qualcosa sul tuo avversario?

JANNIK SINNER: È un giocatore difficilissimo da affrontare, ha molto potenziale e serve molto bene, è molto talentuoso. Devo stare attento. Sarà una partita tattica fino a un certo punto. È fondamentale che inizi a servire meglio perché contro un giocatore così è molto importante. Cercherò di avere intensità da fondo campo, di essere solido ma di spingere nei momenti giusti. Spero di riuscire a rispondere il più possibile, lui serve molto bene, vediamo come va. Spero sia una bella partita.