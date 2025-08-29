US Open

US Open, Stefano Cobolli: “Sono sorpreso e ammirato da quello che Flavio riesce a tirar fuori”

Il parere di Stefano Cobolli sulla gran vittoria di Flavio contro Jenson Brooksby, in vista del derby con Musetti

By Redazione
2 Min Read
Stefano Cobolli, US Open 2025 (frame da Supertennis)


📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 

NEW YORK – Due parole al volo con il padre e allenatore di Flavio Cobolli, Stefano, poco dopo la vittoria del figlio contro Jenson Brooksby.

Flavio ci sta dando delle grandi soddisfazioni torneo dopo torneo. Anche oggi, che battaglia, che sensazioni hai te Stefano? Come l’hai visto?

“Mah, sempre sempre un po’ la la solita cosa. Migliora, migliora tecnicamente perché comunque riusciamo a fare un bel lavoro su tutti gli aspetti anche tecnici e ha tanto ancora da migliorare, quindi i risultati si vedono. Oggi ho visto cose nuove, ma soprattutto oggi ha tirato fuori non so da dove un’energia e una, diciamo, benzina che non pensavo avesse dopo la giornata di Passaro, che era stata molto dura e e ieri ancora soffriva un po’ di qualche dolorino, quindi oggi giocare a questa intensità con un giocatore così in vena come Brooksby era dura…

Anche imprevedibile, perché Brooksby propone palle difficili…

“Eh, era impressionante, quindi sono sorpreso e e ammirato, ecco, da da quello che Flavio riesce a tirar fuori. Poi anche sotto l’aspetto dell’atteggiamento c’è da migliorare, perché perde ancora troppe energie rispetto ai giocatori più forti, quindi c’è da da migliorare, però sono molto contento.

Stefano, con Lorenzo adesso che succede? Vi conoscete così bene. Come si affronta uno che si conosce perfettamente?

“Con Lorenzo bisogna bisogna capire cosa fare, ci sono le possibilità per metterlo in crisi, anche se è in ottima condizione.”



Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

US Open, troppi errori e poche risposte: Paolini si arrende a Vondrousova
US Open
US Open, Rybakina sul coach Vukov: “Bello rivederlo nel mio angolo”
Interviste
US Open, Darderi: “Contro di lui se non sei al 120% fai brutta figura. Oggi non è andata così male”
Interviste
US Open: Darderi fa il meglio che può, ma vince Alcaraz in tre set
US Open