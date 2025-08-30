US Open: colpaccio Townsend, eliminata Andreeva. Sabalenka avanza, bene Krejcikova contro Navarro

Nella nottata italiana il campo di gioco ha espresso gli ultimi verdetti per quando riguarda i match di terzo turno del tabellone femminile dello US Open, dopo quelli della prima parte del programma. Sono così delineati, dunque, tutti gli ottavi di finale della parte alta e le sorprese non sono mancate.

T. Townsend b. [5] M. Andreeva 7-5 6-2

È una delle sorprese, o forse sarebbe meglio dire la sorpresa, della giornata tennistica al femminile. Taylor Townsend, numero 139 del mondo – ma numero 1 di doppio – elimina in due set, con il punteggio di 7-5 6-2, la quinta testa di serie Mirra Andreeva. L’unico precedente era stato vinto dalla russa lo scorso anno a Madrid, in rimonta. Se un solo incontro non poteva essere significativo, dopo due le prime somme possono essere tirate: Townsend dispone del tennis che può mettere in difficoltà la russa, destabilizzandola con un gioco meno diffuso nel circuito di singolare. La statunitense, infatti, scende a rete 29 volte, portando a casa 21 punti. Non solo. Anche al servizio Taylor fa la differenza, tenendo alta la percentuale di prime in campo (79%). Per Andreeva, invece, è una prestazione in chiaroscuro. Se per un set l’equilibrio ha faticato a rompersi, nel secondo parziale per la russa non funziona più niente, dalla battuta alla risposta. Townsend adesso dovrà confermare il momento contro Barbora Krejcikova che, lasciata in pace dagli infortuni, sta cercando di rilanciarsi.

Nel primo set, Andreeva comincia alla grande, colpendo a freddo con il break nel secondo gioco. Townsend cancella subito la falsa partenza, ristrappando immediatamente la battuta a Mirra. Per lunghi tratti l’equilibrio è padrone del campo. I turni di servizio sono fortini inespugnabili e scorrono via facilmente e rapidamente, senza andare a intaccare neppure i vantaggi. La statunitense approfitta di un passaggio a vuoto netto e improvviso della sesta forza del seeding nell’11esimo gioco, quando la russa offre tre ghiotte palle break. A Taylor basta la prima per guadagnarsi la chance di servire per il primo set. È 7-5.

Nella seconda frazione di gioco Andreeva dà continuità al momento no, uscendo lentamente dalla partita. Eppure, riesce nuovamente a partire meglio dai blocchi di partenza, portandosi sul 2-0. Da lì, poi, il buio. Townsend infila sei giochi consecutivi e si regala gli ottavi di finale dello Slam di casa, eliminando la seconda testa di serie del suo torneo.

[1] A. Sabalenka b. [31] L. Fernandez 6-3 7-6(2)

Aryna Sabalenka risponde presente. La numero 1 del mondo si impone in due set su Leylah Fernandez, 30 WTA, con il punteggio di 6-3 7-6(2). Non è un incontro semplice per la bielorussa, contro un’avversaria che l’aveva sconfitta nell’unico precedente giocato, tra l’altro proprio allo US Open nel 2021 quando la candese fu protagonista di una cavalcata incredibile che la portò in finale, poi persa contro Emma Raducanu.

Aryna si ritrova subito ingaggiata in una lotta punto a punto nel game inaugurale, quando deve annullare tre palle break. Anche Fernandez, sfumate le sue chance, deve fronteggiare un turno di servizio sotto pressione, salvando due break point, di cui uno con un bel cross di rovescio vincente, dimostrando tutto il suo carattere. Tuttavia, nel turno successivo non può nulla contro le accelerazioni di Sabalenka e deve cedere la battuta, in quello che si rivela essere il break decisivo.

Nel secondo set le occasioni per entrambe sono ridotte al minimo. Una sola palla break, in favore della canadese, e game che non si protraggono mai ai vantaggi. Il tiebreak è l’esito naturale e si sa come in questo frangente la numero 1 del mondo sia solita alzare il livello. E così avviene. La campionessa in carica dello US Open lascia solamente due punti alla 31esima testa di serie e avanza agli ottavi di finale, dove se la vedrà contro Cristina Bucsa.

B. Krejcikova b. [10] E. Navarro 4-6 6-4 6-4

Altra eliminazione eccellente in casa Stati Uniti, questa volta nel tabellone femminile. A salutare New York è Emma Navarro, decima testa di serie, che deve arrendersi a Barbora Krejcikova, sprofondata alla 62esima posizione del ranking, ma, se abbandonata dai problemi fisici, rimane pur sempre una due volte campionessa Slam.

Il primo set è di quelli complessi da analizzare, perché privo di un senso logico apparente. Navarro ottiene il break nel game che inaugura il match, ma si fa subito rimontare. Krejcikova fatica alla battuta e perde tre turni consecutivi, consentendo a Emma di innalzarsi fino al 5-1. Anche la statunitense è protagonista di game al servizio tutt’altro che agevoli, con le palle break che fioccano, ma è brava a rispedire al mittente i tentativi in risposta della sua avversaria. D’improvviso, però, la ceca si accede e concretizza tutte le occasioni lasciate per strada in precedenza. Recupera i due break di svantaggio e serve per riprendere Navarro sul 5 pari. In un parziale imprevedibile, Krejcikova fallisce il riaggancio e si arrende per 6-4.

Nel secondo set Barbora si porta rapidamente sul 4-0. Sul 5-2 serve per pareggiare i conti, ma fallisce la chance. Prima di riproporre a ruoli invertiti il canovaccio del primo set, la numero 62 del mondo chiude al servizio, dopo aver sprecato un set point in risposta, con il punteggio di 6-4.

Nel terzo e decisivo set, è la decima testa di serie a piazzare il primo allungo, sul 3-0. La statunitense si spegne tutto di un tratto e Krejcikova può aprire una striscia di 5 game consecutivi. Emma non riesce a reagire e deve salutare lo Slam di casa al terzo turno, da semifinalista uscente.