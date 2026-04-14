WTA Stoccarda: bene Muchova e Alexandrova, fuori Badosa

Solo un match al terzo nel martedì del Porsche Tennis Grand Prix, il WTA 500 di Stoccarda su terra indoor. Esordio tutto sommato tranquillo per la n. 7 del tabellone Karolina Muchova, che nel secondo set va sotto 2-4, ma poi riprende il controllo della situazione e supera 6-2 6-4 la n. 111 Aliaksandra Sasnovich. Agli ottavi troverà Elise Mertens, che ha sconfitto 6-3 6-4 la wild card Ella Seidel, concittadina di Zverev.

Fila via liscio anche il match della n. 8 del tabellone Ekaterina Alexandrova. 6-2 6-2 alla qualificata Gabriela Knutson per gli ottavi con Zhang o Noskova.

Dopo un’ora e mezzo, Leylah Fernandez esce vittoriosa 6-1 6-4 dallo scontro con Alexandra Eala. Qualcuno le considera due giocatrici simili. In ogni caso, resa con la seconda battuta nettamente superiore per Leylah, 61 contro 38%. Agli ottavi aspetta Jasmine Paolini o Zeynep Sonmez.

Sconfitta per Paula Badosa, in tabellone grazie a una wild card, che contro la tedesca Eva Lys non si fa bastare un set e due break di vantaggio (4-1 pesante nel secondo) e finisce con il cedere al terzo. 2-6 7-5 6-4 in due ore e un quarto per Lys che si guadagna la sfida agli ottavi con la quarta del seeding Elina Svitolina.

Richiede un’ora e mezzo il 6-3 6-1 con cui la n. 19 WTA Diana Shnaider supera la combattiva wild card tedesca Tamara Korpatsch, che nel secondo set ha anche avuto bisogno di un MTO per un problema agli addominali. Per Shnaider ora la sfida contro la prima favorita Elena Rybakina