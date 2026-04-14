WTA Rouen: Cristian salva quattro match point. Facile Kostyuk, Baptiste rischia

Giornata poco tranquilla per diverse favorite all’Open Capfinances Rouen Métropole, torneo WTA 250 disputato su terra indoor, come Linz la settimana scorsa e il contemporaneo Stoccarda. Oltre alla vittoria di Elisabetta Cocciaretto, c’è stato l’esordio della prima testa di serie Marta Kostyuk, che ha battuto la n. 100 del ranking Diane Parry 6-1 6-4. La monomane francese aveva provato la reazione a inizio secondo set, 2-0 e poi 3-1, ma alla fine dalla girandola di break è uscita meglio Kostyuk. Per lei prossimo turno con Caty McNally, vincitrice del derby Usa con Katie Volynets per 1-6 6-1 6-1.

[3] J. Cristian b. [WC] T. Rakotomanga Rajaonah 2-6 7-6(7) 7-5

La terza del seeding Jaqueline Cristian batte da favorita la wild card francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, ma deve annullarle quattro match point nel secondo set e recuperare da 2-5 nel terzo per il 2-6 7-6(7) 7-5 finale dopo due ore e tre quarti. Quelle cose per cui chi vince non dorme per l’adrenalina e chi perde non dorme per… non c’è bisogno di dirlo.

La nativa del Madagascar ha avuto tutti i match point in risposta, ma il servizio della rumena non è mai stato decisivo nell’annullare i tre sul 5-3 da sinistra e quello al tie-break. Rakotomanga Rajaonah sempre aggressiva, finendo però per sbagliare. Nel terzo parziale, break decisivo all’undicesimo game e chiusura al primo match point. Per Cristian ora c’è Katie Boulter.

[4] H. Baptiste b. [WC] J. Ponchet 4-6 7-6(6) 6-2

Il rovescio monomane di Jessika Ponchet è talmente bizzarro (e, diciamocelo, tanto inguardabile che non puoi distogliere lo sguardo) da far passare inosservati dritto e servizio, tutt’altro che stilisticamente, oltre che tecnicamente, impeccabili. I punti però si segnano in altro modo, senza contare che Jessika ha anche le idee piuttosto chiare su cosa fare, smorzate comprese. E così Hailey Baptiste rischia grosso, con l’avversaria che ha servito per il match sul 6-5 del secondo set, dopo aver vinto il primo, senza concedere palle break nonostante il 41% di prime in campo, strappando il servizio statunitense al sesto gioco.

Allunga presto anche nel secondo, Jessika, mentre Baptiste deve affidarsi al dritto per rimanere in scia. Finalmente un bel game di risposta per Hailey e un paio di errori francesi valgono il 4 pari. Jessika non si disunisce, torna avanti, serve vanamente per il match – rovescio a campo aperto fallito sul 30 pari – e cede il successivo tie-break. Dopo aver sfiorato l’upset, il crollo al terzo non sorprende e Baptiste avanza agli ottavi con la qualificata Iryna Shymanovich.

Inoltre, successo della lucky loser Dominika Salkova su Anna Blinkova. 7-5 6-1 in meno di un’ora e un quarto per la ventunenne ceca, semifinalista l’anno scorso a Jiujiang, ma per il resto poco presente nei main draw del circuito maggiore.