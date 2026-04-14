Sinner, rischio sovrapposizione con il derby Roma-Lazio? I club si oppongono al posticipo

È tutto un enorme punto di domanda, ma già si pensa ad una possibile finale di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia 2026 e alla possibile contemporaneità con il derby Roma–Lazio. Nella giornata di martedì 14 aprile c’è stata la conferenza stampa di presentazione, dove Angelo Binaghi ha dato lumi su diversi aspetti del presente e del futuro, tra le wild card del Masters 1000 italiano e il nuovo ‘250’ sull’erba a partire del 2028. Intanto, però, ci si preoccupa già di prevedere cosa potrebbe succedere il 17 maggio, anche perché ormai il n. 1 del mondo ci ha abituato bene nei tornei di quel livello e quindi si dà quasi per scontato che quantomeno possa ripetere la finale del 2025.

Ebbene, se Jannik Sinner dovesse arrivare in finale agli Internazionali BNL d’Italia 2026 il 17 maggio, ci sarebbe il rischio sovrapposizione con il derby tra Roma e Lazio, previsto proprio per quella domenica. Per questioni di ordine pubblico e per l’impossibilità di schierare forze dell’ordine per l’uno e per l’altro evento, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ il Viminale avrebbe già chiesto di spostare la stracittadina lunedì 18. I due club si sarebbero opposti, ma la questione si riproporrà senza alcun dubbio. Anche perché si è già detto no al match in notturna.