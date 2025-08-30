US Open

US Open, Day 7 LIVE: Cobolli che peccato. Si ritira nel terzo set: Musetti va agli ottavi

By Redazione
2 Min Read
Come sarà il nuovo Arthur Ashe Stadium con più posti vicino al campo (immagine USTA)


25 min ago30/08/2025 18:44

Si ritira Cobolli

Flavio Cobolli cede al problema al braccio. Si ritira sul punteggio di 6-3 6-2 2-0. Abbraccio tra i due protagonisti. “Non riesco più a tenere la racchetta in mano”, dice Flavio. Lorenzo Musetti va agli ottavi

32 min ago30/08/2025 18:38

Le condizioni di Cobolli

Cobolli ha affermato di avere problemi ad un braccio. Il padre Stefano gli dice: “Non c’è bisogno di fare l’eroe, se sei arrivato al limite”. Problemi anche di vesciche per Flavio.

35 min ago30/08/2025 18:34

Secondo set Musetti

Al termine di un game complicato, in cui ha dovuto salvare due palle break, Musetti tiene il servizio e chiude il secondo set: 6-2

53 min ago30/08/2025 18:16

Doppio break Musetti

Cobolli cede ancora il servizio e Musetti vola sul 4-1 e servizio. Fisioterapista, senza medical time out, per Cobolli al cambio campo

1 hr 13 min ago30/08/2025 17:56

Break Musetti

Cobolli concede subito il break con un doppio fallo. Flavio visibilmente non è al meglio dal punto di vista fisico. Non sono evidentemente state smaltite al meglio le fatiche dei primi due incontri.

1 hr 20 min ago30/08/2025 17:50

Primo set: Musetti

Musetti gioca in maniera solida e chiude il primo set portando sino in fondo il break ottenuto: 6-3

1 hr 28 min ago30/08/2025 17:42

Break Musetti

Grazie anche a un rovescio lungolinea di gran classe Musetti fa il break e sale 4-2

2 hr 50 min ago30/08/2025 17:20

Musetti-Cobolli 3-2

Primo set che segue i servizi sin qui. Musetti ha salvato una palla break nel primo game, Cobolli due in quello successivo.

2 hr 53 min ago30/08/2025 17:17

Al via Musetti-Cobolli

Terzo turno US Open 2025: si sfidano Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, che sono già in campo

Amici di Ubitennis, eccoci pronti per seguire questo sabato 30 agosto in diretta dallo US Open. Occhi dell’Italia rivolti al derby tra Musetti e Cobolli, mentre Sinner sfida Shapovalov.

Si ritira Cobolli

Le condizioni di Cobolli

Secondo set Musetti

Doppio break Musetti

Break Musetti

Primo set: Musetti

Break Musetti

Musetti-Cobolli 3-2

Al via Musetti-Cobolli

