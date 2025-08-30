US Open, Day 7 LIVE: Cobolli che peccato. Si ritira nel terzo set: Musetti va agli ottavi

Si ritira Cobolli
Flavio Cobolli cede al problema al braccio. Si ritira sul punteggio di 6-3 6-2 2-0. Abbraccio tra i due protagonisti. “Non riesco più a tenere la racchetta in mano”, dice Flavio. Lorenzo Musetti va agli ottavi
Le condizioni di Cobolli
Cobolli ha affermato di avere problemi ad un braccio. Il padre Stefano gli dice: “Non c’è bisogno di fare l’eroe, se sei arrivato al limite”. Problemi anche di vesciche per Flavio.
Secondo set Musetti
Al termine di un game complicato, in cui ha dovuto salvare due palle break, Musetti tiene il servizio e chiude il secondo set: 6-2
Doppio break Musetti
Cobolli cede ancora il servizio e Musetti vola sul 4-1 e servizio. Fisioterapista, senza medical time out, per Cobolli al cambio campo
Break Musetti
Cobolli concede subito il break con un doppio fallo. Flavio visibilmente non è al meglio dal punto di vista fisico. Non sono evidentemente state smaltite al meglio le fatiche dei primi due incontri.
Primo set: Musetti
Musetti gioca in maniera solida e chiude il primo set portando sino in fondo il break ottenuto: 6-3
Break Musetti
Grazie anche a un rovescio lungolinea di gran classe Musetti fa il break e sale 4-2
Musetti-Cobolli 3-2
Primo set che segue i servizi sin qui. Musetti ha salvato una palla break nel primo game, Cobolli due in quello successivo.
Al via Musetti-Cobolli
Terzo turno US Open 2025: si sfidano Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, che sono già in campo
Amici di Ubitennis, eccoci pronti per seguire questo sabato 30 agosto in diretta dallo US Open. Occhi dell’Italia rivolti al derby tra Musetti e Cobolli, mentre Sinner sfida Shapovalov.