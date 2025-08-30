US Open, Scanagatta: “Discesa per Alcaraz con Shelton KO” [VIDEO]

Il direttore Ubaldo Scanagatta, direttamente da New York, commenta i primi verdetti espressi dal campo nella mattinata statunitense.

“Se c’era un avversario che poteva impensierire più degli altri il duopolio formato da Sinner e Alcaraz che hanno disputato le ultime sette finali degli Slam era Ben Shelton” esordisce. “Ma Ben Shelton pochi minuti fa si è ritirato perché si è fatto male alla spalla sinistra” racconta, facendo riferimento all’infortunio del numero 6 del mondo occorsogli durante la partita con Adrian Mannarino. In quella porzione di tabellone, si sono fatti strada Arthur Rinderknech, che sfiderà Alcaraz, Jiri Lehecka e, appunto, Mannarino, prossimamente contrapposti. “Non vedo davvero chi possa battere Alcaraz” chiosa il direttore, che poi non può esimersi dall’analizzare la sconfitta di Jasmine Paolini contro Marketa Vondousova.

“Ha perso giocando bene nel primo set. Perso il primo set al tiebreak, anche nettamente per una serie di errori” dice al minuto 3.40 “Non è più riuscita a rientrare e Vondousova ha chiudere anche il secondo set abbastanza agevolmente“.

Dopo aver ripercorso la sfida tra Alcaraz e Luciano Darderi, in cui l’azzurro è uscito sconfitto nettamente, con il punteggio di 6-2 6-4 6-0, e il bel torneo disputato dai giocatori francesi, introduce il derby azzurro di domani tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli: “Musetti ha più esperienza rispetto a Cobolli, i due si conoscono benissimo“.

“Domani c’è anche la partita tra Shapovalov e Sinner, che ha un unico precedente quando in Australia al primo turno vinse nel 2021 Shapovalov” ricorda il direttore prima di salutare (minuto 7.30). “Le cose sono cambiate. Shapovalov non ha mantenuto le promesse“. Il vincente di questa sfida affronterà uno tra Alexander Bublik e Tommy Paul.