Pronostici

Us Open, pronostici: Machac può piazzare il colpaccio con Fritz. Alcaraz già ai quarti? E occhio a Townsend…

Rinderknech non pare avere chance, mentre Machac si può giocare le sue con Fritz. Rybakina deve prestare attenzione a Vondousova, sorpresa l'americana

By Beatrice Becattini
2 Min Read
Carlos Alcaraz - US Open 2025 (foto X @usopen)


📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 

Si inaugurano oggi gli ottavi di finale con i primi match.

A guidare la parte bassa del tabellone maschile è Carlos Alcaraz, che deve vedersela con Arthur Rinderknech. Dando una rapida occhiata a quello che dicono i bookmakers, il francese non avrebbe alcuna chance di poter impensierire il numero 2 del mondo. Le sue quote sono comprese tra il 21,00 e il 16,00 di Goldbet. Lo spagnolo, invece, è quotato intorno all’1,01 praticamente all’unisono.

Molto più equilibrata si prospetta la sfida tra Taylor Fritz e Tomas Machac. Il finalista dello US Open 2024 rimane favorito, a 1.40, ma il ceco non è dato per sconfitto ancor prima di iniziare a giocare, con la quota che vale 3 volte la posta. E potrebbe essere, anche al prossimo turno, la sorpresa del torneo.

Quote pressoché analoghe sono previste per il match che vede contrapposte Elena Rybakina e Marketa Vondrousova. La kazaka ha il favore dei pronostici, ma la versione della vincitrice di Wimbledon 2023 scesa in campo contro Jasmine Paolini è la migliore degli ultimi mesi. E chissà se con le sue variazioni e il servizio mancino possa mettere in difficoltà la nona testa di serie.

Infine, riflettori puntati nella notte italiana su Novak Djokovic. Il serbo si è mostrato assai poco convinto del suo gioco, che invece pare aver lasciato una buona impressione ai bookmakers. Dovendoci lanciare in una sorpresa

I pronostici di Ubitennis

Ecco le quote integrali dei match di giornata, in grassetto i vincitori consigliati:

GoldbetLottomaticaBet365
T. Machac – T. Fritz2,95 1,402,95 1,403,00 1,40
E. Rybakina – M. Vondrousova1,40 2,901,40 2,901,40 3,00
N. Djokovic – J. Struff1,14 5,501,14 5,501,14 5,40
T. Townsend – B. Krejcikova2,141,72 2,141,722,101,73

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Medvedev si separa da Gilles Cervara: “Tornerà la tua magia. Grazie per questi otto anni”
ATP
US Open, Swiatek: “Nel primo set ho commesso vari errori, sono contenta di come ho reagito”
Interviste
US Open: Swiatek soffre per un set, ma regola Kalinskaya. Haddad Maia travolge Sakkari
US Open
US Open, Auger Aliassime dopo la vittoria su Zverev: “Tutto si è incastrato alla perfezione. Voglio tornare ad alti livelli”
Interviste