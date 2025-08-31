Us Open, pronostici: Machac può piazzare il colpaccio con Fritz. Alcaraz già ai quarti? E occhio a Townsend…

Si inaugurano oggi gli ottavi di finale con i primi match.

A guidare la parte bassa del tabellone maschile è Carlos Alcaraz, che deve vedersela con Arthur Rinderknech. Dando una rapida occhiata a quello che dicono i bookmakers, il francese non avrebbe alcuna chance di poter impensierire il numero 2 del mondo. Le sue quote sono comprese tra il 21,00 e il 16,00 di Goldbet. Lo spagnolo, invece, è quotato intorno all’1,01 praticamente all’unisono.

Molto più equilibrata si prospetta la sfida tra Taylor Fritz e Tomas Machac. Il finalista dello US Open 2024 rimane favorito, a 1.40, ma il ceco non è dato per sconfitto ancor prima di iniziare a giocare, con la quota che vale 3 volte la posta. E potrebbe essere, anche al prossimo turno, la sorpresa del torneo.

Quote pressoché analoghe sono previste per il match che vede contrapposte Elena Rybakina e Marketa Vondrousova. La kazaka ha il favore dei pronostici, ma la versione della vincitrice di Wimbledon 2023 scesa in campo contro Jasmine Paolini è la migliore degli ultimi mesi. E chissà se con le sue variazioni e il servizio mancino possa mettere in difficoltà la nona testa di serie.

Infine, riflettori puntati nella notte italiana su Novak Djokovic. Il serbo si è mostrato assai poco convinto del suo gioco, che invece pare aver lasciato una buona impressione ai bookmakers. Dovendoci lanciare in una sorpresa

I pronostici di Ubitennis

Ecco le quote integrali dei match di giornata, in grassetto i vincitori consigliati: