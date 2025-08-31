Video

US Open, Scanagatta: “Sinner e Musetti in ottavi. Jannik rischia, Lorenzo no” [VIDEO]

Il Direttore commenta la vittoria di uno Jannik Sinner non in giornata e quella di Lorenzo Musetti nel derby con Flavio Cobolli costretto al ritiro

By Redazione


📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

US Open: Rublev vince al quinto con Wong, Munar continua a stupire
US Open
US Open: Gauff vince facile, Muchova e Osaka al terzo
US Open
US Open, Sinner: “Non sono una macchina, si possono avere dei momenti di difficoltà” [VIDEO]
Interviste
US Open: Sinner batte in quattro set uno Shapovalov partito benissimo
US Open