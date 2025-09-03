La Coppa Davis annuncia uno yogurt come nuovo partner ufficiale

La Federazione Internazionale di Tennis (ITF) nella giornata di oggi ha ufficialmente annunciato che FAGE – un’azienda alimentare greca – è diventata il partner ufficiale per lo yogurt della Coppa Davis.

Si tratta, dicevamo, di una delle più importanti aziende del mondo nel settore lattiero-caseario (fondata quasi un secolo fa), conosciuta per il suo yogurt greco ricco e cremoso.

FAGE nel corso degli ultimi anni ha consolidato il proprio ruolo all’interno del mondo del tennis, diventando partner ufficiale per lo yogurt degli US Open dal 2023, della federazione tennistica nazionale della Gran Bretagna (LTA) dal 2025 e delle Nitto ATP Finals sempre dal 2025.

The draw for the Davis Cup Qualifiers Second Round is set ✅#DavisCup pic.twitter.com/gIuiCNdeXo — Davis Cup (@DavisCup) February 3, 2025

La partnership triennale annunciata nella giornata di oggi sarà caratterizzata dalla presenza di FAGE sui campi dove si disputerà la Coppa Davis già a partire da questo mese. A settembre, infatti, si svolgeranno in tutto il mondo 33 incontri della più antica competizione a squadre del nostro sport in tutto il mondo: ricordiamo che sette di queste sfide determineranno le squadre che accederanno alla Final 8 di Bologna, in programma dal 18 al 23 di novembre.

Nel 2025 la Coppa Davis celebra il suo 125° anniversario: un’annata contrassegnata dal record di 159 nazioni iscritte alle competizione,

David Haggerty, Presidente dell’ITF, ha parlato dell’accordo con FAGE: “La Coppa Davis vanta una lunga tradizione di collaborazioni con marchi prestigiosi e siamo lieti di accogliere FAGE come nuovo partner. Non vediamo l’ora di lavorare con il team FAGE negli eventi della Coppa Davis nei prossimi tre anni – inclusa ovviamente la Final 8 di Bologna a novembre, che promette di essere un finale emozionante per la stagione tennistica maschile.”

E Andrea Di Martino, Direttore Marketing di FAGE, ha commentato così: “Noi di FAGE cerchiamo sempre di essere vicini ai nostri consumatori e, allo stesso tempo, di attrarne di nuovi, promuovendo uno stile di vita sano. Il tennis, in particolare, è perfettamente in linea con il nostro marchio, poiché entrambi si basano su una forte dedizione e passione per l’eccellenza. Questo accordo è sintomatico del nostro impegno crescente nel mondo del tennis: diventare partner di una competizione iconica come la Coppa Davis rappresenta per noi un grande traguardo.”