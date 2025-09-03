US Open, Djokovic: “Spero di rovinare i piani della maggior parte delle persone sulla finale”

Nella notte italiana tra il 2 e il 3 settembre, Novak Djokovic ha conquistato l’accesso alle semifinale dello US Open 2025 vincendo contro il padrone di casa Taylor Fritz con il punteggio di 6-3 7-5 3-6 6-4.

D. Novak, ricordo che a Wimbledon avevi detto che ti eri presentato a una semifinale con Jannik Sinner o Carlos Alcaraz con il serbatoio mezzo vuoto. Qui a New York ti senti diverso?

NOVAK DJOKOVIC: “Vediamo tra due giorni. La cosa positiva del calendario è che ora ho due giorni senza partite, quindi questo aiuta molto. Al momento non mi sento molto fresco, ma spero che tra due giorni sarà diverso”.

D. Come sei riuscito a sopravvivere a così tanti game di servizio difficili nei primi due set? Ci sono state molte palle break, credo dieci. Inoltre, tanti 0-30, 15-30. Sei stato spesso in difficoltà nei tuoi turni di battuta.

NOVAK DJOKOVIC: “Come ho detto in campo, lui è stato il giocatore migliore nel secondo e nel terzo set. Nel secondo me la sono cavata per miracolo, in qualche modo sono riuscito a portare a casa quel set dopo aver servito per chiuderlo sul 5-4. Ho perso la battuta, l’ho ripresa, ma onestamente non stavo giocando bene per i miei standard. Non sentivo la palla come invece l’avevo sentita al terzo turno. Taylor è il tipo di giocatore che se lo lasci giocare detta lui il ritmo: è aggressivo, sta vicino alla linea, comanda con il dritto e ti punisce. Io cercavo solo di sopravvivere, restare nello scambio e costringerlo a giocare. Credo che per me sia stato positivo il fatto che nei primi due set non abbia messo tante prime. Poi però ha alzato la percentuale ed è diventato molto più difficile restare nei suoi turni di servizio. Nel quarto set nei momenti importanti ho servito bene, variando, andando anche a rete. Ho provato a dargli un’immagine diversa e ho aspettato pazientemente l’occasione. Realisticamente ho avuto una sola chance di break, quella decisiva, che è stata l’ultima: quella che mi ha dato la vittoria e lì lui mi ha regalato il doppio fallo. Ero nello scambio anche nei due match point precedenti, ma ho giocato troppo conservativo, ho aspettato l’errore invece di prendere in mano lo scambio. Come detto, non mi sentivo bene con i colpi. È stata una di quelle giornate in cui devi solo lottare con il cuore e combattere ed è quello che alla fine mi ha dato la vittoria”.

D.: Come descriveresti la strada che hai davanti adesso?

NOVAK DJOKOVIC: “Non sarà più facile, te lo assicuro – sorride il serbo -. Come ho detto, cercherò di prendere un giorno alla volta. Prendermi cura del mio corpo, rilassarmi e recuperare. I prossimi giorni saranno fondamentali per mettermi in forma e prepararmi a lottare su cinque set se servirà. Mi piacerebbe molto essere abbastanza in forma per poter giocare magari anche cinque set con Carlos. So che servirà il mio miglior tennis, ma sono pronto alla sfida. In genere amo giocare i grandi match sul grande palcoscenico. È solo che non so come si sentirà il mio corpo nei prossimi giorni, ma farò del mio meglio insieme al mio team per essere pronto. Ci sarà tanto da correre, di sicuro. Non saranno scambi brevi”.

D. Quanto la tua valutazione su cosa servirà per vincere questo torneo è influenzata dal fatto che quei due ragazzi stanno giocando così bene?

NOVAK DJOKOVIC: “Non c’è bisogno di tante parole su di loro. Sono i due migliori giocatori del mondo. Tutti probabilmente si aspettano e anticipano una finale tra i due, io proverò a rovinare i piani della maggior parte delle persone. Sinner deve comunque vincere ancora un paio di partite per arrivare in finale, ma è chiaro che loro stanno giocando il miglior tennis qui, sono stati dominanti fin dall’inizio del torneo. Però io di certo non entro in campo con la bandiera bianca, penso che nessuno lo faccia, ma io in particolare no. Sono in un’altra semifinale di uno Slam quest’anno, sono stato il più costante negli Slam in questa stagione. Era quello che avevo detto a inizio anno: volevo giocare il mio miglior tennis e ottenere i migliori risultati proprio qui. Ecco dove siamo: ho un’altra occasione. Spero, come ho detto, di essere abbastanza in forma e giocare bene per tenere il passo con Carlos. A quel punto può essere una partita aperta”.

D. In passato sei stato sotto 15-40 e hai rimontato per vincere partite. Oggi nel quarto set, quando avevi 40-15 e match point, sei stato rimontato fino ai vantaggi. Cosa ti passava per la mente? Come sei riuscito a girarla?

NOVAK DJOKOVIC: “Ero deluso per aver perso entrambi quei match point perché ero nello scambio in tutte e due le occasioni. In quell’ultimo game avevo letto bene la sua prima. Ha sbagliato più prime di quante ne avesse sbagliate in tutto il set. Mi ha dato la possibilità di restare negli scambi, ma io spingevo poco, non facevo molto con la palla e mi sono ritrovato in difesa, sbagliando due rovesci. È andata così. Poi però ho vinto due punti importanti ai vantaggi e mi sono messo nella posizione di avere un altro match point. Alla fine stavo pensando se entrare sulla seconda o arretrare. Ho scelto di arretrare e oggi mi ha portato buoni risultati contro di lui, era per dargli un’immagine diversa di me in risposta. Se questo lo abbia portato a fare doppio fallo o meno non lo so, ma credo che gli abbia dato una prospettiva diversa sulla mia posizione in campo e nei momenti cruciali può confonderti. Così è finita, purtroppo per lui, ma penso che la lotta in quell’ultimo game, l’intensità che abbiamo messo in campo, siano state incredibili. Spero che la gente le abbia apprezzate”.