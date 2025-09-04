Gigio Donnarumma e il rapporto con Sinner: “La nostra è un’amicizia speciale”

Il capitano della nazionale italiana di calcio, Gianluigi Donnarumma, direttamente dal ritiro di Coverciano, ha risposto alle domande dei giornalisti in vista degli impegni validi per le qualificazioni ai mondiali del 2026, parlando anche del rapporto con Jannik Sinner. Il nuovo portiere del Manchester City ha raccontato il suo punto di vista di un’amicizia sincera: “Con Jannik ho un rapporto speciale, ci sentiamo spesso, siamo amici, mi fa ridere perché parliamo di tutto tranne che di tennis e calcio. E’ un ragazzo semplice, tranquillo, ama la famiglia e la privacy come me, ci siamo trovati subito in sintonia, cerchiamo di divertirci e smorzare con le battute. Gli mando un grosso in bocca al lupo per il derby di stanotte con Musetti, che vinca il migliore”.

Ricordiamo che Donnarumma, quando ancora difendeva la porta del Paris Saint-Germain, aveva sostenuto dalle tribune il suo amico Sinner nel corso del match di primo turno del Roland Garros con Arthur Rinderknech.