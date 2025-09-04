US Open, Anisimova: “Ho riguardato la finale di Wimbledon. Prima mi sarei incolpata di più per quella sconfitta”

Amanda Anisimova non si era mai spinta così lontano allo US Open. Questa stagione, tuttavia, sta sancendo il suo ritorno ad altissimi livelli, dopo anni difficili e una pausa necessaria per prendersi cura di se stessa. La vittoria su Iga Swiatek chiude il cerchio aperto da quel doppio 6-0 inflittole dalla polacca in finale a Wimbledon. Adesso incontrerà Naomi Osaka per un posto in finale. In conferenza stampa, la statunitense ha raccontato come è riuscita a dimenticare quella partita e come ha preparato i quarti di finale contro la numero 2 del mondo, soffermandosi sull’importanza dell’aspetto mentale.

D: So che l’obiettivo è sicuramente trattare ogni partita come se fosse la stessa, ma vista l’occasione e l’avversaria, sono curioso di sapere quanto sia stato facile o difficile farlo e come ti sei sentita in campo.

ANISIMOVA: “Oggi è stato sicuramente diverso da qualsiasi altra partita qui o che abbia mai giocato, a causa delle circostanze. Però penso di aver davvero cercato di entrare con la giusta mentalità, soprattutto nelle ultime 24 ore, preparando più la mente che il fisico per oggi. Sono davvero contenta di come sono riuscita ad affrontare la partita e a giocarla”

D: Il 12 luglio stavi piangendo a dirotto. Come hai fatto a voltare pagina e a tornare a sorridere oggi per quello che hai raggiunto?

ANISIMOVA: “Onestamente (ride) ho pianto davvero tanto solo in campo. Forse anche per una mezz’ora dopo, ma poi ho parlato al telefono con qualcuno e ho praticamente riso della cosa. Mi sono detta: “Sì, è pazzesco.” Non lo so. Sento di essere riuscita a riprendermi davvero in fretta. Forse qualche anno fa non sarei riuscita a fare altrettanto bene come questa volta, però è decisamente qualcosa che non avevo mai vissuto prima. Non avevo mai perso 6-0, 6-0, poi perdere 6-0 in una finale di uno Slam è stato tanto da digerire. Oggi sono davvero, davvero orgogliosa di me stessa. Sento di aver dato un segnale, a me e forse anche agli altri, che se metti davvero una mentalità positiva o provi a superare le difficoltà, allora puoi ottenere un risultato positivo. Sento di aver fatto tutte le cose giuste, quindi sono molto felice”

D: Hai detto anche prima del torneo che la parte mentale era qualcosa che avevi davvero portato via da Wimbledon, come combattere l’ansia e prepararti. Come è cambiato questo per te? Come prendi quell’esperienza e la applichi diversamente quando ti prepari mentalmente per una partita adesso?

ANISIMOVA: “Penso che quello che ho imparato allora e anche durante questo torneo è che, a ogni partita che gioco, mi dico di non entrare mai in campo con paura. All’inizio del torneo, credo che entrassi in campo con un po’ di paura e forse trattenendomi un po’. Man mano che sono andata avanti e ho giocato sempre di più, mi sono detta che non posso entrare in campo con alcuna paura, soprattutto contro giocatrici top. Per me non è negoziabile, perché se voglio vincere devo giocare con coraggio e forza. Oggi sono scesa in campo senza un briciolo di paura. Se avete visto la partita, cercavo davvero di darmi tanta positività e di muovermi sempre, cosa che in realtà non faccio molto (ride). Però mi muovevo costantemente e cercavo di mettermi in moto”

D: Puoi raccontarci com’è stata la tua giornata oggi, Amanda, mentre ti preparavi per questa partita così importante? O forse era più importante per noi che per te.

ANISIMOVA: “No, per me era molto importante. Be’, ho dovuto svegliarmi alle 7:00 del mattino, cosa diversa rispetto agli altri giorni. Non sono affatto una persona mattiniera. Mi piace dormire fino a tardi e stare a letto (ride). Oggi è stato un po’ difficile alzarmi così presto. Sono arrivata al campo abbastanza presto. Mi sono riscaldata. Poi c’è stata una partita lunga prima della mia, quella di Felix e Alex. Quindi ho guardato tutta la partita, perché ero semplicemente nello spogliatoio. È stata una prestazione incredibile di entrambi i giocatori. Ero davvero dispiaciuta che qualcuno dovesse perdere quella partita. L’ho guardata, è stato davvero bello da vedere. A parte questo, non è successo niente di folle. Ho cercato di fare le cose con calma, una alla volta. Mi sono riscaldata in palestra, e poi su entrambi i lati della TV trasmettevano la finale di Wimbledon e io ero completamente concentrata. Ho pensato “Ok, so che c’era molto casino esterno, e posso solo immaginare cosa avrà detto la gente”. Ho provato davvero a bloccare tutto ciò che veniva dall’esterno. Ho anche molte tecniche di mindfulness che cerco di praticare, quindi oggi mi sono davvero concentrata su quello”

D: Hai detto prima che forse qualche anno fa non avresti affrontato la cosa allo stesso modo. Mi chiedo quanto sia stato importante, secondo te, avere quella pausa dal tennis e vedere un altro lato della vita e una prospettiva diversa, in termini di come poi hai gestito la finale di Wimbledon?

ANISIMOVA: “Perdere in quel modo in una finale di uno Slam, credo che forse mi sarei incolpata di più o avrei portato il senso di colpa per più tempo. Onestamente, la cosa che mi ha fatto sentire peggio è stata per le persone che erano venute a vedere quella partita. So che è stata molto veloce. Questo era un po’ nella mia testa, perché so quanto le persone pagano per quei biglietti e quanto sono entusiaste di vedere Wimbledon. Avevo quel senso di colpa addosso, invece che la gioia di aver giocato la mia prima finale di uno Slam. Pensavo più a quello. Ma alla fine, per me era solo tennis. Sto vivendo il mio sogno e sono in un momento molto bello della mia vita. Sono felice ogni singolo giorno, cosa che non ero un paio d’anni fa. Stavo attraversando un periodo difficile e ogni giorno era un po’ una giornata brutta per me. Guardando indietro, non è la cosa più importante. È quello che è successo quel giorno ed è solo una partita di tennis alla fine, quindi la vedo così. Posso darmi più possibilità e opportunità se lavoro per ottenerle, quindi è proprio questa la mentalità che ho avuto”

D: Quando parli di come hai affrontato quello che è successo a Wimbledon, cosa ha comportato? Hai affrontato direttamente la cosa e magari rivisto la partita o è stato più il contrario, cioè andare avanti e cercare di dimenticare o forse qualcosa a metà strada?

ANISIMOVA: “In qualche settimana l’ho praticamente dimenticato e sono andata avanti. Non ho davvero analizzato niente di quello che è successo. Ma ieri sera (ride) nessuno me l’ha detto, però ho rivisto la partita, per quanto sia stato doloroso, solo per vedere cosa potessi evitare o cosa è andato storto. Poi però ho dovuto guardare anche dei bei momenti salienti, per cancellare tutto dalla testa. Penso che fosse importante per me rivedere quello che è successo ieri sera prima della partita di oggi, ma allora era più tipo “vai avanti.” È stato solo un fatto sfortunato che è successo. Ho famiglia e amici e devo ancora giocare la parte sul cemento. Quindi è stato proprio un vai avanti e guarda avanti”

D: Cosa hai visto ieri sera che ti sei portata dentro per oggi?

ANISIMOVA: “Che ero dannatamente lenta (ride). Le mie reazioni erano semplicemente… Ero molto lenta, però succede. Sono umana e a volte alcune persone semplicemente si bloccano. Ero anche esausta. Negli ultimi giorni del torneo ero davvero affaticata e questo è sicuramente qualcosa su cui sto lavorando: essere più in forma fisicamente per durare due settimane in uno Slam. Non sono solo le partite che giochiamo. C’è molto stress legato a queste partite e all’attesa. Quindi è stato un mix di cose. Penso che con l’esperienza migliorerò sempre di più, ma sento che ogni giorno sto cercando di migliorare e di imparare di più”

D: Puoi paragonare come ti sei sentita dopo aver raggiunto le semifinali a Wimbledon a come ti senti adesso? Ti sembra più naturale, come se questo fosse il posto dove dovresti essere a questo punto in un torneo importante?

ANISIMOVA: “Sicuramente è ancora un po’ surreale. Non ero mai arrivata così lontano allo US Open ed è estremamente speciale. Oggi è sicuramente la vittoria più significativa che abbia mai avuto nella mia vita. Ho quella fiducia in me stessa e la convinzione di poter giocare a livello altissimo, di poter davvero competere testa a testa con le prime tre e con tutte le top 10. L’ho dimostrato e credo di averlo dimostrato a me stessa più e più volte per molto tempo ormai. Oggi il livello è davvero competitivo e anche i tornei dello Slam sono molto duri. Quindi sono davvero felice di essere arrivata così lontano per la prima volta”

D: Volevo chiederti due cose: com’è stato quando hai vinto il primo game? Hai urlato “Sì!” quando sei arrivata sull’1-1 nel primo set? Quanto è stato importante togliere presto lo zero dal tabellone?

ANISIMOVA: “Sì, sì, sicuramente. Quando non sono riuscita a tenere il servizio nel primo game, ho pensato tipo “Ok, si comincia” (ride). È stato un po’ stressante, ma vincere quel primo game mi ha tolto un bel po’ di tensione dalle spalle, di sicuro. Poi, una volta che ho vinto quel game, penso di essermi davvero messa comoda nella partita. Non ero preoccupata. Sapevo che avrei giocato un buon tennis. Ho giocato bene tutta la settimana. Quindi cercavo solo di dirmi di trattarla come una partita che non avevo mai giocato prima, di affrontarla con una mentalità fresca. L’inizio è stato piuttosto stressante, ma una volta entrata in partita, mi sentivo sempre più a mio agio, ovviamente più sicura, e riuscivo a lasciare il passato veramente alle spalle”

D: Ieri Carlos ha parlato dell’importanza del linguaggio del corpo positivo e mi chiedevo quanto fosse importante per te mantenere quell’atteggiamento positivo e mostrarlo, soprattutto dopo il primo game, come hai detto, in cui non sei riuscita a vincere, per ricordare a te stessa e all’avversaria che non avevi paura e che non avresti lasciato scappare di nuovo la partita?

ANISIMOVA: “Sì, sicuramente. Penso che questa sia stata la parte più importante oggi: davvero tirarmi su e cercare di caricarmi con affermazioni positive, come ho detto. Penso che questa fosse una cosa che mi mancava davvero nella finale di Wimbledon. Non mostravo molto, o il mio atteggiamento e la mia presenza non c’erano davvero. Quindi penso che sia anche qualcosa che ho imparato a dover fare meglio. Mi sono sentita molto bene in campo. Sento di essermi davvero supportata e questo a sua volta mi ha aiutata a giocare meglio”