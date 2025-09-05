US Open, Pegula: “Forse non avrò la spettacolarità delle altre, ma mi sento sempre all’altezza”

Jessica Pegula ha salutato la sua New York in semifinale, non riuscendo a ripetere la finale dello scorso anno e perdendo dalla medesima avversaria, Aryna Sabalenka, la numero uno del mondo. La statunitense ha lottato ad armi pari, riuscendo a strappare un set alla bielorussa, salita di livello sul finale di match. Ecco cos’ha detto Pegula in conferenza stampa.

D. So che ovviamente sei delusa, ma volevo solo vedere se anche tu la ritenessi una partita di alta qualità come me. Ho pensato che fosse stata una partita molto difficile per entrambe.

Jessica Pegula: “Sì, penso che sia stato davvero un match di alto livello. Non so davvero cos’altro dire. Non capisco come ho fatto a non recuperare nel terzo set. Insomma, penso di aver giocato davvero bene nel primo set. Lei ha alzato il livello, ha iniziato a servire molto meglio nel secondo set. Poi mi è sembrato che nel terzo set fossimo davvero alla pari. Insomma, non c’era molta differenza. Mi è sembrato che entrambe fossimo in grado di servire piuttosto bene. Lei ha tirato fuori dei colpi incredibili, tipo sul break point. Non mi sembra di aver sbagliato molto. Quindi, sì, mi è sembrato che il livello fosse davvero alto e che ci spingessimo a vicenda in ogni singolo game”.

D. Servi, e sei sottoposta a pressione costante fin dall’inizio, e poi alla fine servi in modo incredibile nel terzo set. Penso che tu abbia perso, tipo, quattro punti al servizio. Come sono andati quei game di servizio per te, affrontando quella situazione?

Jessica Pegula: “Sì, il primo game, purtroppo, è stato l’elemento che ha fatto la differenza, ma dopo ho tenuto molto facilmente gli altri e mi sembrava di mettere molta pressione sul suo servizio ogni volta. Penso di aver servito molto meglio rispetto all’ultima volta che ho giocato contro di lei. Penso di aver servito molto bene anche alla fine del primo set, per aggiudicarmelo. Forse ho avuto un leggero calo nel secondo. Anche lei ha servito molto meglio nel secondo set. Quando giochi contro di lei, devi servire bene, perché lei risponde bene e ti mette molta pressione. Non solo con le sue risposte, ma anche perché è una buona battitrice. Quindi sai che sarà difficile rimontare. Ma, ripeto, mi è sembrato di servire meglio nel terzo set. Anche se ho perso il primo game e non sono riuscita a rimontare, mi è sembrato di servire meglio. È solo una sfortuna, insomma”.

D. Quest’anno è stato un turno in meno rispetto all’anno scorso, ma considerando quanto è stata combattuta la partita, pensi che con un po’ di tempo a disposizione potrai essere più vicino al tuo obiettivo di conquistare un Grand Slam?

Jessica Pegula: “Mi sento sempre vicina alla vittoria. Sono una delle migliori giocatrici al mondo. Sento sempre di poter andare là fuori e battere queste ragazze. Anche se forse non ho l’arma potente che alcune di loro hanno o la spettacolarità che alcune di loro hanno, mi sento sempre all’altezza ogni volta che gioco contro di loro. L’ho sentito l’ultima volta che ho giocato contro di lei. Anche a Miami, ci siamo scambiate break in continuazione. Sai, non mi sento mai come se fossi lì fuori e venissi spazzata via dal campo. Forse l’unica volta è stata quando ho giocato contro di lei a Cincinnati: serviva come Serena. Pensavo: “È troppo forte, cosa dovrei fare?” Ma mi sono sentita bene contro le migliori giocatrici e so che non ho giocato contro nessuna testa di serie fino ad arrivare qui, ma stavo giocando bene. Considerando come è iniziata la mia estate e come stava andando, sono felice di andarmene dopo aver dato il massimo che potevo dare stasera contro la migliore giocatrice al mondo in questo momento“.

D. Pensi che ci siano cose su cui devi lavorare in modo specifico?

Jessica Pegula: “Strategicamente credo di aver giocato molto meglio rispetto alle ultime volte. Mi sembra di sapere cosa devo fare nella prossima partita. Ovviamente metterlo in pratica è tutta un’altra storia. Alla fine pensi che ci siano cose su cui devi lavorare in modo specifico, o è solo una di quelle giornate? Penso che ci siano state alcune cose, anche molto piccole, che avrei potuto fare diversamente alla fine, ma è come se stessi cercando il pelo nell’uovo. Se io sto facendo delle buone risposte e lei tira dei colpi vincenti nei primi colpi dopo il servizio, alcuni dei quali letteralmente sulla linea, non so cosa dovrei fare al riguardo. È troppo brava. È così che gioca. Gioca senza paura. Per lei funziona, io non credo di essere così né che altre giocatrici siano così. Ma sì, in alcuni momenti è stata troppo brava”.

D. È vero che la tua famiglia è arrivata su uno yacht e che sono stati ancorati da qualche parte a Long Island?

Jessica Pegula: “Penso di sì. Non so bene dove abbiano alloggiato. Credo che fossero ancorati da qualche parte, ma non li ho visti né sono stata lì. Li vedo solo dopo le partite. Non so bene cosa facciano negli altri giorni”.