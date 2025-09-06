US Open

US Open, il programma di sabato 6 settembre: alle 22 Anisimova e Sabalenka si contendono la corona

Ad aprire il programma è la finale del doppio maschile tra Granollers/Zeballos e Salisbury/Skupski alle 18 italiane. Non prima delle 22 l'ultimo atto del singolare femminile

By Beatrice Becattini
2 Min Read
Aryna Sabalenka - US Open 2025 (foto X @usopen)


Dopo il primo verdetto espresso dal campo, con il trionfo di Gabriela Dabrowski e Erin Routliffe su Katerina Siniakova e Taylor Townsend nel tabellone di doppio femminile, sabato 6 settembre sono attese altre due finali sull’Arthur Ashe.

Ad aprire il programma alle ore 12 locali, le 18 italiane, è l’ultimo atto del doppio maschile. Si sfidano la coppia quinta testa di serie, composta da Marcel Granollers e Horacio Zeballos, e le seste forze del seeding Joe Salisbury e Neal Skupski.

Sarà poi la volta della tanto attesa finale femminile. Non prima delle 22 del nostro fuso orario, la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka proverà a confermare il titolo ottenuto lo scorso anno contro Amanda Anisimova, ottava testa di serie. Per la bielorussa l’obiettivo è cancellare le delusioni accumulate negli Slam nel corso di questo 2025, ma non sarà facile contro la padrona di casa. La statunitense è alla seconda finale consecutiva in un Major e, dopo lo shock del doppio 6-0 incassato a Wimbledon da Iga Swiatek, ha dimostrato di essersi messa alle spalle quella sonora sconfitta, eliminando ai quarti proprio la numero 2 del mondo. I precedenti suggeriscono un match dall’esito non scontato: Anisimova conduce per 6-3 e anche sul cemento è in testa per 2-1.

