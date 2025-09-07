US Open LIVE: Alcaraz campione a New York, Sinner si arrende in 4 set

Sinner: “Non potevo fare più di così oggi”

“Ciao a tutti. Prima di tutto inizio da Carlos e dal tuo team, straordinari e bravissimi. Dietro a questa prestazione c’è un duro lavoro da parte vostra: godetevi questo momento. Abbiamo avuto un’altra grande occasione per stare qui in questo posto. Voglio ringraziare la mia famiglia e i miei amici. Non potevo fare più di così oggi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita di questo torneo. Grazie agli organizzatori, ai ball kids, ai volontari. Sono state tre settimane molto lunghe, avete fatto tutti un buon lavoro. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo. Voglio ringraziare voi (il pubblico). Sono molto soddisfatto di essere qui e provare a dare il meglio di me”.