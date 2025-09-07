US Open LIVE: Alcaraz campione a New York, Sinner si arrende in 4 set

Sinner: “Non potevo fare più di così oggi”
“Ciao a tutti. Prima di tutto inizio da Carlos e dal tuo team, straordinari e bravissimi. Dietro a questa prestazione c’è un duro lavoro da parte vostra: godetevi questo momento. Abbiamo avuto un’altra grande occasione per stare qui in questo posto. Voglio ringraziare la mia famiglia e i miei amici. Non potevo fare più di così oggi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita di questo torneo. Grazie agli organizzatori, ai ball kids, ai volontari. Sono state tre settimane molto lunghe, avete fatto tutti un buon lavoro. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo. Voglio ringraziare voi (il pubblico). Sono molto soddisfatto di essere qui e provare a dare il meglio di me”.
C. Alcaraz b. J. Sinner 6-2 3-6 6-1 6-4
Game, set e match per lo spagnolo, che con una prestazione superlativa batte un Jannik Sinner eccessivamente teso e falloso per larghi tratti del match. L’azzurro annulla due match point, con un dritto fulminante e con un rovescio lungolinea, ma non può nulla contro il servizio che chiude i conti. New York ha un nuovo padrone e il suo nome è Carlos Alcaraz.
Rimane a galla Sinner, Alcaraz serve per il set
Ancora un paio di punti persi da Jannik Sinner, ma l’importante era vincere questo game e l’azzurro ci riesce, approfittando di qualche errore di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo andrà comunque a servire per il match. O tutto o niente per Jan.
Alcaraz ancora ineccepibile al servizio
Altro giro e altro turno di battuta senza problemi per lo spagnolo, che infila quattro prime di qualità elevatissima e non dà a Jannik Sinner nemmeno un’occasione lontana per infastidirlo.
Sinner tiene il servizio e rimane aggrappato
Continua a crederci il n° 1 del mondo, che riesce a non faticare nel proprio turno di battuta e ora proverà a dare il tutto per tutto in risposta per provare ad impensierire.
Alcaraz vede vicino il traguardo
Altro turno di servizio tenuto agevolmente dallo spagnolo, che fatica giusto all’inizio per poi infilare tre prime impressionanti su cui Jannik Sinner non riesce ad opporsi in alcun modo.
Arriva il break di Alcaraz nel 4°
Sembrava poter essere un buon game per Jannik Sinner che aveva trovato continuità con la prima, ma un doppio fallo e un dritto a campo quasi aperto terminato lungo consegnano il break a Carlos Alcaraz. Ora si fa durissima.
Alcaraz si riporta in parità
Si comincia a vedere qualche spiraglio di luce rispetto ad un terzo set complicato. Nell’ultimo game l’azzurro ha vinto un punto lunghissimo e spettacolare al termine di uno scambio di dritti fulminanti. Ed è stato lui a vincere il braccio di ferro. Gioco comunque che va a Carlos Alcaraz.
Sinner attento, 2-1 nel 4°
Rispetto al primo turno di battuta di questo game l’azzurro è stato più attento in questo frangente e ha trovato un buon rendimento al servizio, con qualche seconda carica che ha messo in difficoltà l’avversario.
Sinner ci prova, ma Alcaraz è un muro
Ci sta provando l’azzurro ad impensierire il n° 2 del mondo, che non intende però abbassare la guardia. Ancora una volta lo spagnolo è attento e preciso, al punto da rintuzzare tutte le risposte aggressive di Jan.
Sinner annulla due palle break
Altro primo game molto lungo. Più di 10′ per l’azzurro per venire a capo di un gioco complicato in cui è costretto ad annullare due palle break a Carlos Alcaraz, anche a causa della sua difficoltà a mettere prime. Comunque ne esce con il servizio.
Alcaraz vince 6-1 il 3° set
Dominio netto dello spagnolo nel terzo parziale. L’ultimo game di battuta fila via liscio e il n° 2 del mondo ora conduce due set a uno. Arriviamo già in una fase delicata del match.
Qualche nota tecnica: Impressionante accelerazione di Alcaraz, che sale di intensità costringendo Sinner alla difesa quasi costante. Calo notevole del rendimento al servizio di Jannik (43% di realizzazione con la prima palla, 29% con la seconda), e diversi errori di dritto. 11 vincenti e soli 2 gratuiti per Carlos, come nel primo set.
Sinner si sblocca nel 3° set
Arriva finalmente il primo game del n° 1 del mondo in questo terzo parziale, anche se lo spagnolo ha dato l’impressione di lasciarlo andare, concentrandosi sul successivo turno in battuta.
Alcaraz dilaga nel 3° set contro Sinner
Continua nel suo monologo in questo terzo parziale lo spagnolo, che sembra essere tornato sui livelli del 1°. D’altro canto l’azzurro ha un’intensità diversa dal 2° in cui pareva essersi scosso.
Doppio break Alcaraz nel 3°
Altri tre errori gravi di Jannik Sinner, che si ritrova sotto 0-40 anche e soprattutto per colpa sua. Prima un rovescio sbagliato, poi un dritto largo e infine un inside out a rete. Il doppio break è servito.
Alcaraz risale da 0-30 e va sul 3-0
Prova a reagire subito Jannik Sinner, che si porta sullo 0-30, ma non riesce ad approfittare della situazione anche a causa della precisione del suo avversario, che piazza uno smash angolatissimo e chiude a rete ogni tentativo da parte del suo avversario di passare.
Subito break Alcaraz
Parte con il piede sull’acceleratore l’iberico, che torna a spingere in risposta e a trovare precisione con i colpi. Nel calderone ci finisce anche l’errore di Jannik Sinner con il rovescio proprio sulla palla break.
Alcaraz parte bene nel 3° set
Reagisce bene al 1° set perso in tutto lo US Open 2025 Carlos Alcaraz, che tiene il proprio turno di battuta ad inizio 3° nonostante le risposte aggressive di Jannik Sinner.
Sinner vince il 2° set con Alcaraz
Chiude benissimo l’italiano, che trova continuità il servizio e approfitta di un altro errore marchiano del suo avversario, il quale sul set point sparacchia lungo. Un set pari, si riparte da zero.
Qualche nota tecnica: gran reazione di Jannik, che aumenta l’aggressività in particolare in risposta alla seconda palla di Carlos, la cui realizzazione con quel colpo crolla sotto il 40%. 11 gratuiti Alcaraz, 7 Sinner, che fa 4 punti su 4 a rete.
Sinner va a servire per il 2° set
Concede ancora qualcosa in battuta lo spagnolo, che però chiude il game con un’ottima prima. Ora il n° 1 del mondo andrà a servire per il set.
Altro mattoncino di Sinner verso il 2° set
Bravo Jannik Sinner a portarsi a casa un game importantissimo in ottica 2° set. La prima fatica ancora ad ingranare, ma il n° 1 del mondo gioca un paio di seconde di livello e approfitta degli errori crescenti di Carlos Alcaraz.
Alcaraz rimane a contatto
Buon turno di servizio per lo spagnolo, che chiude bene a rete i tentativi del suo avversario di superarlo e anche da fondo campo se la cava piuttosto bene.
Sinner-Alcaraz 4-1 nel 2° set
L’azzurro perde un paio di punti al servizio, ma dall’altra parte della rete trova un Carlos Alcaraz non più devastante come prima. Anche lui, però, ha alzato l’intensità rispetto ad un inizio decisamente a rallentatore.
Break a zero di Sinner
Grande reazione del n° 1 del mondo, che si mostra molto aggressivo in risposta, e si apre il campo per poi far male a Carlos Alcaraz. Quest’ultimo sbaglia qualcosa in più del solito e concede per la prima volta nel match al suo avversario l’opportunità di allungare.
Sinner conduce 2-1 nel 2° set
Parte sotto di un ’15’ l’altoatesino, ancora a causa dell’aggressività del suo avversario. Per fortuna trova più consistenza con le prime di servizio e conquista un game importante, che gli permette di rimanere avanti.
Altro servizio tenuto a zero da Alcaraz
Ineccepibile fino a questo momento lo spagnolo, che non ha concesso sostanzialmente nulla. Nei propri turni di battuta sta dominando in lungo e in largo.
Sinner annulla subito una palla break
Parte subito bene Jannik Sinner, che si porta avanti 30-0 ma perde tre punti consecutivi, commettendo ancora qualche errore di troppo, e concede palla break. Col servizio ne esce ed evita di trovarsi subito a rincorrere.
Alcaraz-Sinner, il 1° set finisce 6-2
Senza problemi Carlos Alcaraz, che chiude il primo parziale tenendo il turno di servizio a zero. Molto falloso il n° 1 del mondo in questo set. La tensione si è vista in quel dritto di rabbia affossato a rete nell’ultimo game.
Qualche nota tecnica: Alcaraz parte al massimo, rischia tutto, in particolare con il dritto in recupero, con cui trasforma immediatamente le situazioni difensive in offensive. Carlos è l’unico che regge il palleggio di Sinner, ed è capace di ribaltare lo scambio accelerando di più. Ottimo a rete, la volèe nel quinto game è già negli highlights del torneo. 11 vincenti, 2 errori, 83% con la prima, 86% con la seconda palla. Un dominio, per ora.
Doppio break Alcaraz
Arriva anche il secondo break per il n° 2 del mondo, che spinge tanto in risposta, forte del punteggio a proprio favore. Commette due gravi errori Jannik Sinner, prima con un passante di rovescio in recupero messo largo e poi con una stop volley che si affossa a rete.
Alcaraz tiene il servizio a zero
Carlos Alcaraz continua nel suo ‘dominio’ al servizio. Questa volta non concede alcun punto a Jannik Sinner, che in un paio di occasioni si arrende senza provare ad arrivare sul colpo dell’avversario.
Sinner recupera da 0-30. 3-2 Alcaraz
Lo spagnolo si porta sullo 0-30 con una demi-volée irreale che provoca l’applauso dell’Arthur Ashe. L’azzurro è bravo a non deconcentrarsi e a salire di colpi al servizio, oltre che con le discese a rete nel tentativo di dare al suo avversario meno spazio per passare.
Alcaraz continua a soffrire poco
Altro buon turno di battuta per Carlos Alcaraz, che come suo solito prende tutto e costringe Jannik Sinner a giocare un colpo in più e spesso a sbagliare.
Si sblocca Sinner nel 1° set
Arriva anche il primo game per Jannik Sinner, che comunque concede un paio di punti, dovuti soprattutto all’aggressività del suo avversario. Si cominciano a vedere buone cose anche per il n° 1 del mondo, tra cui lo schiaffo al volo con cui chiude il gioco.
Alcaraz avanti subito 2-0
Perde solo un punto nel primo turno di servizio Carlos Alcaraz, che ha già fatto vedere qualche colpo importante del suo repertorio, come lo slice tagliato di dritto con cui chiude il game.
Subito break di Alcaraz
Tre seconde dell’altoatesino e tre risposte aggressive dello spagnolo, che gli portano in dote tre ’15’ e una palla break. Bravo Jannik Sinner ad annullarla con il servizio, salvo poi subire l’allungo del suo avversario, a causa soprattutto dei suoi errori. 9′ per il primo game.
Comincia la finale Sinner-Alcaraz
Prende il via ora l’ultimo atto dello US Open 2025 tra l’italiano e lo spagnolo. Quest’ultimo ha vinto il sorteggio ed ha deciso subito di ricevere.
Sinner e Alcaraz entrano in campo
Fanno il loro ingresso sull’Arthur Ashe il n° 1 e il n° 2 del mondo. I due a breve daranno spettacolo nella loro terza finale uno contro l’altro in questo 2025.
Sinner: “Affronto uno dei migliori al mondo”
Carlos Alcaraz: “Jannik è il migliore in risposta. Sarà molto dura, ma sono pronto. Grazie per avermi ricordato che oggi ci si gioca molto. Cercherò di non pensarci e di concentrarmi su me stesso“.
Jannik Sinner: “Questa è la superficie in cui mi trovo meglio. Sono felice di essere qui dopo una stagione incredibile. Le finali sono occasioni speciali. Spero in un buon match, affronto uno dei migliori giocatori al mondo. Vedremo quello che accadrà, io cercherò di dare il mio meglio”.
Si parte con l’Inno degli Stati Uniti
L’attesa sta per terminare! Viene intonato ‘The Star-Spangled Banner’, l’inno degli Stati Uniti d’America. Inquadrato anche Donald Trump, mentre in campo viene srotolata la bandiera a stelle e strisce.
La finale che tutti volevano: Sinner vs Alcaraz
All’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows sta per andare in scena la terza finale Slam stagionale tra i primi due giocatori del mondo. L’orario d’inizio è stato posticipato di (almeno) 30 minuti per dare tempo agli spettatori di prendere posto. La presenza del Presidente USA ha portato ad un aumento delle misure di sicurezza e le file fuori dall’Arthur Ashe Stadium sono lunghissime