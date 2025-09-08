Ons Jabeur apre un’accademia a Dubai: “Un sogno che diventa realtà”

Era uno dei suoi sogni conclamati e adesso è a un passo dal diventare realtà. Ons Jabeur apre un’accademia di tennis a Dubai. Come lei stessa ha annunciato tramite l’apertura di una pagina su Instagram, il countdown è iniziato. Ancora non è stata resa nota la data dell’inaugurazione, ma avverrà entro la fine del 2025.

“Questa accademia è molto più di un semplice centro d’allenamento. È un sogno che diventa realtà” scrive Ons sui propri canali social. “Il mio obiettivo è offrire ai giovani tennisti l’opportunità di crescere, di credere in sé stessi e di scoprire la gioia del tennis”.

I programmi, le iniziative e tutti i dettagli collegati a tale iniziativa verranno svelati nelle settimane avvenire. Quel che è certo è Dubai avrà a breve un nuovo luogo di aggregazione, dove i giocatori in erba potranno formarsi dal punto di vista tennistico e umano. Jabeur non ha mai nascosto l’importanza che ha per lei il fatto che il tennis abbia incluso nel tour il Medio Oriente. Anche e soprattutto per le donne.

Ons Jabeur attualmente è ferma ai box. Ha scelto di prendersi una pausa per curare il corpo e la mente dopo stagioni passate ai vertici del tennis mondiale, con tre finali Slam raggiunte, pur senza portare a casa il tanto agognato titolo. “Nel profondo, è da un po’ di tempo che non mi sento veramente felice sul campo” aveva scritto su Instagram la ex numero 2 del mondo. “Sento che è giunto il momento di fare un passo indietro e mettere finalmente me stessa al primo posto: per respirare, per guarire e per riscoprire la gioia di vivere semplicemente”.

Durante questi mesi lontana dai campi – la pausa non sembra avere tempi certi – la tunisina si sta dedicando a molteplici attività extra campo. Ha dato vita a un’associazione che porta il suo nome, con lo scopo di “promuovere l’emancipazione di donne e bambini, in particolare nelle aree svantaggiate, fornendo l’accesso allo sport, all’istruzione e a opportunità che possono cambiare la vita”. Inoltre, ha fatto sentire la sua voce per la crisi umanitaria a Gaza, per diffondere consapevolezza e cercare di incrementare le donazioni.