US Open, Binaghi: “Alcaraz era più in forma di Sinner, l’anno scorso era il contrario”

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha rilasciato un’intervista a SuperTennis dopo la chiusura dello US Open 2025 con il successo di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner in quattro set.

Binaghi apre così il proprio discorso: “Questo è lo sport, se si vincesse sempre diventerebbe tutto banale. Certo, lo scorso anno eravamo molti più allegri alla fine della finale. Avevamo un avversario più in palla, più centrato, anche logicamente perché tutto il torneo non ha perso un set, reduce da 8/9 finali consecutive, noi abbiamo fatto delle cose straordinarie quest’anno, Jannik ha vinto due Slam, anzi, ha fatto 4 finali in 4 Slam, in un anno nel quale lo hanno fermato tre mesi, ha perso a Roma perché aveva un problema alla gamba, si è dovuto ritirare nella finale di Cincinnati ed è arrivato in uno stato di forma oggi che era inferiore a quello dell’avversario, un po’ quello che è successo al contrario lo scorso anno. Jannik aveva fatto così come Alcaraz quest’anno una sequenza di vittorie una dietro l’altra, a partire dal mese di agosto quando ha vinto a Cincinnati, US Open, Shanghai, Finals, Coppa Davis ed è arrivato a questi appuntamenti con un focus e una sensibilità di palla che questa volta aveva Alcaraz“.

“Abbiamo perso da un avversario che oggi era più forte di noi – ammette Binaghi – semplicemente più in palla. Possiamo ragionare sul fatto che non abbiamo servito bene, ma secondo me noi ci stiamo trascinando qualcosa dall’altro ieri sul servizio, tant’è che mi sembra che Jannik sulla prima cercasse più la precisione rispetto al solito, probabilmente qualche piccolo problema lo avevamo. Questa è la bellezza dello sport, oggi abbiamo perso da un avversario più forte di noi. Jannik ha fatto quello che poteva fare, è un fenomeno e un ragazzo d’oro. Anche il secondo set che ha vinto è stato un mezzo miracolo avendo fatto un punto in meno dell’avversario“

Sinner si conferma un esempio, dentro e fuori dal campo, nonostante il risultato “Jannik è un esempio straordinario per le nuove generazione, un grande valore non solo avere un giocatore fortissimo ma anche che esprime questi concetti come la resilienza, voler cercare fino all’ultimo di ribaltare una situazione francamente molto messa male. Adesso siamo due Slam a testa, ci vediamo alle Finals dove giocheremo in casa e vediamo che cosa succederà”