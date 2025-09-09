Italiani in campo martedì 9 settembre, tris azzurro: Trevisan, Stefanini e Tona

Giornata fitta per il tennis femminile azzurro, con tre italiane attese in campo oggi, martedì 9 settembre. Il maltempo, però, continua a giocare un ruolo da protagonista nei tornei internazionali in corso, costringendo gli organizzatori a continui rimescolamenti di programma. Occhi puntati sul torneo messicano, il WTA 500 di Guadalajara, dove le condizioni meteo restano incerte e potrebbero influenzare pesantemente l’andamento della giornata.

Tra i match più attesi c’è sicuramente quello di Martina Trevisan, chiamata a riscattarsi dopo una stagione a luci e ombre. La mancina toscana sfiderà la canadese Rebecca Marino, in un match che sulla carta promette equilibrio e che andrà in scena intorno alle 22 italiane. Trevisan dovrà fare attenzione alla potenza al servizio della nordamericana, ma ha le armi tecniche per poter controllare gli scambi e dettare il ritmo, soprattutto se riuscirà a variare con il suo rovescio mancino.

Lucrezia Stefanini, invece, sarà impegnata in piena notte italiana (intorno alle 3:30) contro un’avversaria di grande esperienza come Sloane Stephens, ex campionessa dello US Open (edizione 2017). Per la 27enne di Carmignano si tratta di un test probante: affrontare una giocatrice dal pedigree di Stephens in sessione serale americana non è cosa da poco, ma potrebbe anche essere l’occasione giusta per una delle sorprese della settimana. Molto dipenderà dalla tenuta mentale nei momenti chiave.

Altra protagonista del programma azzurro sarà Miriana Tona: la tennista originaria di Taormina – impegnata nel WTA 250 di San Paolo – dovrà vedersela con la beniamina di casa Beatriz Haddad Maia, testa di serie numero uno e idolo del pubblico brasiliano. Un’impresa vera e propria per Tona, chiamata a mettere in campo tutto il suo tennis aggressivo e sperare magari in qualche esitazione dell’avversaria.