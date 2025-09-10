Jannik Sinner, il calendario 2025: ecco i prossimi tornei in programma

La stagione 2025 di Jannik Sinner è segnata da un ricordo indelebile: domenica 13 luglio è diventato il primo italiano nella storia a vincere Wimbledon, superando in finale Carlos Alcaraz in quattro set pochi giorni dopo aver perso la finale del Roland Garros, sempre contro lo spagnolo, mancando tre match point. In precedenza, nel mese di gennaio, Jannik aveva vinto anche l’Australian Open, battendo Sascha Zverev in finale. A referto vanno anche le finali perse a Roma e Cincinnati, entrambe contro Alcaraz (la seconda per ritiro dovuto a un malessere), e quella persa allo US Open, in quattro set contro Sinner. Quali sono gli impegni che rimangono a Jannik nel 2025? Il calendario prevede la partecipazione del giocatore italiano a diversi tornei, tra cui ovviamente le ATP Finals di Torino.

Il punto completo è disponibile sul sito di Intesa Sanpaolo, partner di Ubitennis. Cliccando sul link verrai reindirizzato al sito web di Intesa Sanpaolo.