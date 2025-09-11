Caso Kalinskaya-Rune, Holger replica: “Se voglio un appuntamento lo chiedo”

Un recente scambio di messaggi sui social tra Anna Kalinskaya e Holger Rune ha attirato l’attenzione dei media. Nel corso di un’intervista rilasciata alcuni giorni fa, la tennista russa, attualmente al numero 32 del ranking WTA, ha raccontato di aver ricevuto numerosi messaggi da parte del danese, suggerendo una certa insistenza nelle sue comunicazioni. “Qualcuno mi ha scritto tipo dieci volte, poi ha rinunciato“, ha dichiarato Kalinskaya. “Holger Rune scrive a tutte. Se lo merita. Si crede troppo. Forse è solo senza speranza. Ma non è l’unico“.

Già a luglio scorso, la connazionale di Kalinskaya, Veronika Kudermetova, aveva raccontato in un podcast un episodio simile in cui Rune, dopo averle scritto, non aveva preso in considerazione il fatto che fosse sposata: “Gli ho detto: ‘Ragazzo, probabilmente sono troppo vecchia per te. Se avessi guardato il mio Instagram, avresti visto che ho un marito.’ Al che lui rispose: ‘Oh, scusa’. Da allora non mi saluta nemmeno più“.

La risposta di Rune: un tono ironico sui social

Di fronte alle dichiarazioni di Kalinskaya, Rune ha scelto di rispondere pubblicamente, come spesso fa sui social, con un tono ironico. Su X, infatti, il tennista danese ha scritto: “Ah ah ah. Potremmo avere delle differenze culturali che fanno sì che Anna legga un commento su una storia come un invito a un appuntamento. Se voglio andare a un appuntamento, chiedo un appuntamento. Non preoccuparti“.

Una stagione di alti e bassi per Rune

Barcelona Open a parte, il 2025 non si sta rivelando una stagione facile per Holger. Sebbene il danese abbia continuato a lottare in tornei di alto livello, il suo rendimento in campo non è stato costante come ci si sarebbe aspettati, soprattutto dopo le aspettative generate dalla sua ascesa negli anni precedenti. Tuttavia, la sua carriera è ancora giovane e il 2025 potrebbe riservargli ancora opportunità di crescita, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione tra i migliori giocatori del circuito.