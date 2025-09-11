Sabalenka rivela: “Dipendevo troppo dalla mia psicologa”

Il benessere mentale, specialmente in questo determinato periodo storico, è diventato di estrema priorità per tutti gli atleti sportivi. Nella puntata del podcast di Jay Shetty, Aryna Sabalenka – fresca vincitrice dello US Open – ha rivelato alcuni dettagli sul suo percorso di terapia avviato all’alba della sua carriera assieme ad uno psicologa dello sport. “Ci ho lavorato per quattro o cinque anni – ha dichiarato la bielorussa nel corso della puntata del Podcast – Abbiamo fatto una sorta di meditazione. All’inizio della mia carriera abbiamo fatto molte cose, ma poi mi sono resa conto che dipendevo troppo da lei. Mi aspettavo che risolvesse i miei problemi, le mie emozioni, e continuavo a ripetere lo stesso errore“. La numero uno del mondo ha evidenziato un aspetto importante della psicoterapia, nella quale molti affidano il 110% di sé stessi alla figura professionale, quasi deresponsabilizzandosi e pretendendo che chi sta dall’altra parte, con la bacchetta magica, faccia scomparire tutte le turbe psichiche che annebbiano la nostra mente.

“Questo mi faceva arrabbiare, quindi a un certo punto ho deciso: ‘Ok, devo assumermi la responsabilità delle mie azioni’ – ha detto Sabalenka – Ho smesso di lavorare con la psicologa e quello è stato il momento in cui ho iniziato a conoscere me stessa, quando ho capito davvero chi ero. Ho iniziato a controllare molto meglio le mie emozioni e mi sono sentita più equilibrata quando mi sono assunta quella responsabilità“. Un percorso che è stato certamente edificante per la bielorussa, che posto le basi per solidificare quell’equilibrio mancante, successivamente trovato da sé, senza necessità di un ausilio esterno.

Oggi Aryna non collabora con nessuna figura professionale, ma non è assolutamente contraria, ne esclude di iniziare un nuovo percorso in futuro. Dopo la finale dello US Open – nella quale ha sconfitto Anisimova – ha dichiarato: “Essere in grado di lottare e gestire le mie emozioni come ho fatto in questa finale significa molto per me. Sono molto orgogliosa di me stessa”.