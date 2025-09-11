Sinner ma non solo: chi ha fatto meglio negli Slam? Tutti gli azzurri con almeno una vittoria nel 2025

Cala il sipario su Flushing Meadows e con la tornata newyorkese salutiamo ufficialmente la stagione degli Slam, almeno per quanto riguarda il 2025, che ha ancora molto da raccontare. In un articolo dedicato si sono tirate le somme sui più vincenti tennisti nei Major di quest’annata, stilando una classifica sugli atleti con almeno 15 vittorie Slam collezionate tra le tappe di Melbourne, Parigi, Londra e New York. In questo pezzo ci focalizzeremo invece esclusivamente sugli azzurri, radunando i nomi dei giocatori italiani con almeno una vittoria Slam nel main draw. Prima però, restringiamo il cerchio alla “Top 5”.

Chi sono i 5 azzurri con più vittorie negli Slam quest’anno?

Posizione Tennista Vittorie Slam 2025 1 Jannik Sinner 26 2 Lorenzo Musetti 11 3 Jasmine Paolini 8 4 Flavio Cobolli 8 5 Lorenzo Sonego 7

È ormai anche pleonastico dirlo, ma doveroso sottolinearlo e celebrarlo. Jannik Sinner guida questa speciale “Lista Slam tricolore” con la spropositata cifra di 26 successi Major su 28 partite disputate. L’ex numero uno del mondo – al vertice del ranking per 65 settimane consecutive – ha inaugurato la nuova annata con un trionfo praticamente sul velluto in terra australiana, ma d’altronde, è proprio sul cemento di Melbourne che è sbocciato l’amore Slam per l’altoatesino, dove per la prima volta il suo nome fu inciso sul trofeo del prestigioso Australian Open. Ma tornando alla corrente annata, che per motivi ben noti si è evoluta in maniera differente rispetto alle altre, Jannik è stato in grado di pareggiare – una volta rientrato dalla sospensione – lo stato di forma di Carlitos Alcaraz, dividendo perfettamente in parti uguali i trionfi Major col murciano, che ha collezionato un totale di 24 successi complessivi, due in meno dell’azzurro.

Nella Top 5 azzurra, alle spalle del gigante Sinner, segue Lorenzo musetti, che ha sigillato ben 11 vittorie Major quest’anno, in quella che è diventata la stagione migliore della carriera. Manca all’appello Wimbledon, dove l’azzurro si è fermato al primo turno rimediando un’opaca sconfitta dal georgiano Nikoloz Basilashvili, condizionato da un infortunio che l’azzurro ha portato con sé dal Roland-Garros. L’irrefrenabile voglia di calpestare il manto erboso di Church Road e una pesante cambiale da difendere hanno comunque portato Lorenzo a prender parte allo Slam londinese, ma una condizione fisica lontana dal 100% gli ha impedito di aggiungere delle vittorie Slam alla sua splendida annata.

Si sta stretti sul gradino più basso del podio di questa Top 5 tricolore, occupato da Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Entrambi hanno collezionato 8 vittorie nei quattro Major del 2025, il che rappresenta un buon risultato, ma tutto è relativo e cambia in base alla prospettiva. Se nel 2024 Jasmine aveva fatto faville raggiungendo ben due finali Slam e infilando 18 successi nell’arco dell’anno, non può dirsi altrimenti per la corrente stagione, caratterizzata da alti e bassi, soprattutto bassi per quanto concerne gli Slam. In costante crescita invece Flavio, mostratosi duttile su tutte le superfici, e stupendo sul green di Church Road, dove ha raggiunto il primo quarto Major della carriera.

Chiude la classifica dei migliori 5 azzurri Lorenzo Sonego, che ha iniziato il suo 2025 disputando una clamorosa trasferta australiana, durante la quale ha sconfitto il leggendario Wawrinka, l’astro nascente Fonseca e i talentuosissimi Marozsan e Tien. Soltanto il rocciosissimo Ben Shelton è riuscito ad arrestare l’entusiasmante cammino di Sonny ai quarti di finale, sbarrandogli la porta in quattro set. Lo statunitense può tranquillamente essere rinominato “il guastafeste Slam” di Lorenzo Sonego, almeno per quanto riguarda questa stagione. Un sorteggio poco fortunato in quel di Parigi ha messo contro, al primo turno del Roland-Garros, Ben e Sonny, e l’esito è stato il medesimo di Melbourne.

Pensate sia finita qui? Niente affatto. Un mese più tardi, tra i gloriosi campi di Wimbledon, un Lorenzo in ottima forma approda agli ottavi della competizione beccando… ancora Shelton! Il numero 10 del seeding rincara la dose per la terza volta consecutiva, apparendo nei peggiori incubi del piemontese. A Flushing Meadows, però, non è Ben a stoppare immediatamente l’avventura newyorkese dell’azzurro, bensì Tristan Schoolkate. Così, con un quarto di finale, un ottavo e due primi turni, le vittorie Slam di Sonego nel 2025 si fermano a 8.

Tutti gli azzurri con almeno una vittoria nel main draw di uno Slam nel 2025

Posizione Tennista Vittorie Slam 2025 1 Jannik Sinner 26 2 Lorenzo Musetti 11 3 Jasmine Paolini 8 4 Flavio Cobolli 8 5 Lorenzo Sonego 7 6 Luciano Darderi 4 7 Mattia Bellucci 3 8 Elisabetta Cocciaretto 3 9 Lucia Bronzetti 2 10 Matteo Gigante 2 11 Matteo Berrettini 1 12 Matteo Arnaldi 1 13 Francesco Passaro 1

Come si evince dalla tabella, sono 13 gli italiani capaci di ottenere almeno una vittoria nel main draw di uno Slam durante questa stagione. In coda ai 5 dominatori azzurri che abbiamo approfondito poc’anzi, troviamo Luciano Darderi, entrato da pochissimi giorni in Top 30. Il nativo di Villa Gesell ha totalizzato quattro successi e a Flushing Meadows – suo malgrado – è andato a sbattere con una delle versione più furiose di Carlitos Alcaraz, che lo ha fermato al terzo turno. Progressi incoraggianti per Luciano, grandissimo esperto della terra rossa – dove ha collezionato tutti e quattro i titoli ATP – ma vittorioso a livello Slam sul veloce e sull’erba di Wimbledon.

È stata una stagione Slam più che dimenticabile per Matteo Berrettini, lontano dalla sua miglior condizione in ogni sua partecipazione quest’anno. L’unica vittoria registrata a livello Major è quella ottenuta con Cameron Norrie all’alba del 2025, al primo turno dell’Australian Open. Meglio di lui Bellucci e Cocciaretto (3) e Bronzetti (2). Chiudono l’annata Slam con un solo sigillo anche Arnaldi e Passaro.