BJK Cup Finals, le convocazioni dell’Italia: prima assoluta per Tyra Grant

Tutto è pronto per le Billie Jean King Cup Finals by Gainbridge 2025, in programma a Shenzen dal 16 al 21 settembre. In palio il titolo di campionesse mondiali, attualmente nelle mani della Nazionale italiana, vincitrice a Malaga nel 2024 in finale contro la Slovacchia. Come accennato, per l’edizione 2025 – e fino al 2027 – le fasi finali di questo evento andranno in scena in Cina. E sarà proprio il team di casa il primo ostacolo della squadra azzurra, che scenderà in campo martedì 16 settembre a partire dalle ore 11 italiane.

Garbin: “Tyra Grant ha già mostrato enormi potenzialità”

Nello specifico, a formare il gruppo tricolore ci saranno la punta di diamante Jasmine Paolini, la veterana e compagna di doppio Sara Errani, gli altri due pilastri Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, e infine sarà presente per la prima volta la 17enne Tyra Grant, attuale numero 208 al mondo messasi in mostra agli Internazionali BNL d’Italia e allieva di Renzo Furlan. “Tyra Grant, inserita per la prima volta nel gruppo azzurro in occasione di queste Billie Jean King Cup Finals, è una giovane atleta che ha già mostrato enormi potenzialità e importanti segnali di crescita”, ha commentato la capitana della squadra, Tathiana Garbin.

https://twitter.com/federtennis/status/1966415219061641603

“Crediamo sia fondamentale offrire un’opportunità di tale prestigio anche alle nuove generazioni. In quanto il nostro compito principale è quello di garantire continuità al progetto tecnico della squadra e costruire un’eredità concreta per il futuro. Martina Trevisan sta proseguendo il percorso di recupero dopo un’operazione, e il rispetto dei tempi individuali è parte integrante della nostra visione. Scegliere non è mai facile. Ma queste ragazze, sia quelle che rappresenteranno l’Italia a Shenzhen sia quelle che faranno il tifo per i nostri colori da lontano, sanno di essere tutte indispensabili all’interno di questo progetto. La forza del nostro gruppo nasce proprio dall’unione tra esperienza e futuro. È questo equilibrio che ci permette di guardare avanti con fiducia e ambizione”, ha aggiunto Garbin.

Il team italiano è già atterrato a Shenzen ed è carico come non mai (per conferma, guardare le storie su Instagram di Jasmine Paolini) per la prima sfida contro la Cina, che sarà visibile in tv su SuperTennis e in streaming su SuperTennix. In caso di vittoria, le azzurre tornerebbero in campo venerdì 19 settembre sempre alle 11 italiane. E se la vedrebbero o con la Spagna o con l’Ucraina. La finale, invece, è in programma per domenica 21 settembre.