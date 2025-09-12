WTA Guadalajara: Stefanini combatte, sciupa due set point e si arrende a una Frech più cinica

[4] M. Frech b. [Q] L. Stefanini 6-1 7-6(6)

Come accaduto nel 2024, Lucrezia Stefanini è uscita agli ottavi di finale del Guadalajara Open Akron presented by Santander anche nel 2025. Se nella passata stagione era stata Marie Bouzkova a sbarrarle la strada, in quest’ultima occasione ci ha pensato la campionessa uscente Magdalena Frech, quarta testa di serie del tabellone, ad arrestare la sua corsa. La 27enne polacca si è imposta con il punteggio di 6-1 7-6(6), dopo quasi due ore e un quarto di gioco, nel loro primo testa a testa.

Frech-Stefanini, la cronaca del match

Lo score del primo set è bugiardo, dato che la numero 148 al mondo ha tenuto testa alla sua avversaria, che però, a differenza sua, ha sfruttato molte più opportunità. Tre giochi si sono conclusi ai vantaggi e gli altri quattro game si sono risolti a 30.

Il secondo parziale ha visto invece molto equilibrio, con le due tenniste capaci di strapparsi la battuta a vicenda per ben tre volte.

Dal 4-2 in favore della 27enne azzurra si è arrivati al 5-4 appannaggio della 30esima giocatrice WTA, che nel decimo gioco non è però riuscita a trasformare un match point. Giunte al tie-break, inizialmente Frech ha preso il largo andando a comandare sul 4-1. Poi, Stefanini ha piazzato una striscia di cinque punti consecutivi che le ha permesso di procurarsi due set point filati. Qui, però, la più quotata sfidante non ha mollato la presa e conquistando a sua volta quattro preziosi punti uno dietro l’altro è venuta a prendersi il successo.

Nonostante il parziale negativo contro le tenniste top 50 aumenti – 0 vittorie, 8 sconfitte per l’italiana -, resta comunque un torneo estremamente positivo per Lucrezia, capace di passare le qualificazioni senza perdere set e poi brava a sconfiggere all’esordio una campionessa Slam come Sloane Stephens in tre parziali. Nei momenti topici è stata però più fredda la polacca, che stacca quindi il pass per il suo decimo quarto di finale nel circuito maggiore, il quinto su cemento. Tra lei e un posto in semifinale, ora si frapporrà la 19enne ceca Nikola Bartunkova, finalista nel torneo di Wimbledon juniores 2023 e alla prima esperienza tra le migliori otto in un torneo del circuito maggiore.