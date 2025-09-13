Coppa Davis, che Belgio: de Minaur e Thompson ko, Australia clamorosamente sotto 0-2 a Sydney

Australia – Belgio 0-2

Il Belgio è a un passo dall’ingesso nelle Final Eight di Coppa Davis. Nel primo incontro di giornata, alla “Ken Rosewall Arena” di Sydney, Raphael Collignon ha scritto una pagina importante della sua giovane carriera regalando al Belgio il punto dell’1-0 contro l’Australia nel secondo turno di qualificazione alla Coppa Davis. Il 22enne belga, numero 91 del ranking ATP, ha conquistato la sua prima vittoria in singolare nella competizione superando in tre set il beniamino di casa Alex De Minaur, attuale numero 8 del mondo. Per Collignon si trattava del primo confronto in assoluto contro un Top 10, e nonostante i crampi che lo hanno tormentato dalla fine del secondo set, ha saputo trovare risorse fisiche e mentali per imporsi con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 in oltre tre ore di battaglia.

Il momento simbolo dell’incontro è arrivato all’inizio del terzo parziale, con un game d’apertura interminabile durante il quale Collignon, in preda a forti crampi, faticava persino a rimanere in piedi. Non solo. Il ventitreenne belga, infatti, non ha potuto beneficiare di un medical time-out, non previsto in caso di crampi a scambio in corso. E invece, proprio quando sembrava pronto a stringere la mano all’avversario e ritirarsi, Collignon ha fatto dietrofront, ha serrato i denti e, spinto dalla magia ancestrale della Davis, ha conquistato quella che resterà una delle vittorie più incredibili della sua carriera.

Strong Determination 💪



Belgium's Raphael Collignon's spirited display sees him beat Australia's Alex de Minaur 7-5, 3-6, 6-3#DavisCup pic.twitter.com/wj0zimQ0tK — Davis Cup (@DavisCup) September 13, 2025

Nel secondo singolare di giornata, Zizou Bergs ha completato l’impresa del Belgio superando Jordan Thompson in due set con il punteggio di 7-6(4) 6-4, regalando così ai suoi il clamoroso 2-0 contro l’Australia. Solido e incisivo nei momenti decisivi e particolarmente ispirato al servizio, il numero 46 del mondo ha gestito con grande lucidità le fasi più delicate del match, dominando il tie-break del primo set e piazzando il break decisivo nel secondo proprio quando la tensione sembrava salire. Con questa vittoria, il Belgio si porta a un solo punto dalla qualificazione alle Final Eight di Coppa Davis a Bologna, mentre per l’Australia si complica tutto.