Coppa Davis

Coppa Davis, ecco tutte le nazionali qualificate per la Final Eight

Delle otto squadre che si affronteranno a Bologna dal 18 al 23 novembre ben sette saranno europee: attesa per capire se ci saranno Alcaraz, Sinner e Zverev

By Jacopo Gadarco
2 Min Read
Coppa Davis (foto via Twitter @DavisCup)

Il weekend dedicato alla Coppa Davis, che si è concluso con l’incredibile rimonta della Spagna ai danni della Danimarca, ci ha consegnato – in attesa del sorteggio del tabellone dei quarti di finale – il nome delle ultime sette nazionali qualificate (oltre all’Italia, squadra ospitante e campione in carica) per le Final Eight di Bologna, in programma dal 18 al 23 novembre. Sarà un evento imperdibile, a forti tinte “europee”, con sette squadre su otto provenienti dal Vecchio Continente e l’unica eccezione rappresentata dall’Argentina.

Le altre qualificate sono Germania, Belgio, Austria, Repubblica Ceca, Francia e, come dicevamo, Spagna. La speranza, per il pubblico italiano e per il bene della competizione, è che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner decidano di partecipare: anche nella migliore delle ipotesi, infatti, saranno solamente quattro i top 15 (considerando chiaramente l’attuale ranking ATP) impegnati a Bologna. Zverev, a dire il vero, ha sempre boicottato con decisione la nuova versione della Davis (o quel che ne rimane, a essere onesti) mentre il quarto top 15 di cui parlavamo in precedenza dovrebbe essere il nostro Lorenzo Musetti.

IL RIEPILOGO DI TUTTI I RISULTATI:

Olanda-Argentina 1-3

Australia-Belgio 2-3

Ungheria-Austria 2-3

Giappone-Germania 0-4

USA-Repubbliica Ceca 2-3

Spagna-Danimarca 3-2

Croazia-Francia 1-3

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Musetti sventola la bandiera a scacchi al GP di Misano: “Giocare con Sinner mi ha fatto capire tante cose”
Italiani
Pablo Carreno Busta - Barcellona 2022 (Twitter - @bcnopenbs)
Coppa Davis, Spagna-Danimarca da 0-2 a 3-2: Carreno Busta completa la clamorosa rimonta
Coppa Davis
Coppa Davis: Martinez riacciuffa Rune per i capelli e tiene in vita la Spagna
Coppa Davis
Al Challenger di Biella trionfa Stefano Napolitano 
Challenger