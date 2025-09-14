Italiani

Musetti sventola la bandiera a scacchi al GP di Misano: “Giocare con Sinner mi ha fatto capire tante cose”

Il carrarino era presente al Gran Premio di San Marino 2025: "US Open ottimo torneo, L'obiettivo ora sono le ATP Finals di Torino"

By Fabio Barera
2 Min Read
Lorenzo Musetti - US Open 2025 (foto X @usopen)

Lorenzo Musetti si sta godendo una meritata pausa dopo l’ottimo US Open 2025, che lo ha visto fermarsi solamente nei quarti di finale contro il connazionale Jannik Sinner, il quale non gli ha lasciato il minimo scampo. L’azzurro, ora, guarda dritto alle ATP Finals di Torino, a cui può ambire con cognizione di causa. Anche alla luce della stagione disputata, soprattutto tra terra ed erba. Intanto, il carrarino nella giornata odierna era presente a Misano, al Gran Premio di San Marino 2025, dove ha avuto il tanto ambito compito di sventolare la bandiera a scacchi. A mostrarlo è stato lui stesso tramite un post pubblicato sul proprio profilo ‘Instagram’.

Musetti: “Obiettivo ATP Finals”

Non solo, perché proprio a Misano è stato intercettato dai colleghi di ‘Sky’, a cui ha rilasciato alcune dichiarazioni, partendo dall’amicizia con Francesco Bagnaia: “Pecco con me è sempre stato presente, ha sempre fatto il tifo. Credo sia fondamentale spronarsi a vicenda, soprattutto nei momenti difficili. Sono convinto che, da campione qual è, riuscirà a rialzarsi. E poi prosegue sul tennis: “Lo US Open è stato un ottimo torneo. Giocare contro Sinner mi è servito molto, mi ha fatto capire tante cose. L’obiettivo ora sono le ATP Finals di Torino”.

